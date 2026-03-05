Previo a marcha del 8M, colocan vallas para proteger monumentos 

Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del gobierno de la Ciudad de México comenzaron a instalar las vallas metálicas con motivo de la convocatoria que realizaron colectivas, feministas, madres buscadoras, familiares de víctimas y organizaciones sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer, las cuales partirán de diferentes puntos de la Ciudad de México rumbo al Zócalo.

La tarde de este jueves, el área de la Catedral Metropolitana se encontraba ya resguardada con vallas de 3.5 metros de altura, mientras que los trabajadores de la Secretaría de Obras comenzaron la instalación de las vallas de la plaza San Jacinto a la calle de Corregidora.

Foto: José Antonio García | Excélsior

En Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia aún la zona de escalinatas no se encontraba resguardada.

Mientras que la Glorieta del Ahuehuete, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y de la Joven de Amajac, se encuentra en resguardadas con vallas metálicas lo mismo que el monumento a Cuauhtémoc.

Sobre la Avenida Juárez, la zona del Hemiciclo también se encuentra resguardado por vallas metálicas; mientras que en el palacio de Bellas Artes a las 19 horas comenzó la instalación de las protecciones de lado de la zona de la Alameda Central.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Además de los trabajadores de la Secretaría de Obras, también hay presencia de elementos de la policía para resguardo de los trabajos.

También se realizan los trabajos para instalar, en la esquina de 20 de noviembre y plaza de la Constitución, un mosaico iluminado con 3000 focos LED en el que incluye en la parte superior la leyenda que dice “Ciudad Feminista… Con Las Mujeres”.

En la parte central, el rostro de tres mujeres una de ellas, con el puño en alto y en la parte inferior flores en color verde blanco, rojo y amarillo.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Los trabajos para tapiar y resguardar edificios emblemáticos, hoteles, comercios y monumentos, continuará este viernes y sábado.

La convocatoria para la participación en esta marcha es a las 11:30 de la mañana, en la glorieta de las Mujeres que Luchan, ya que se prevé que el contingente principal salga a las 12 del día rumbo al Zócalo.

También se prevén puntos de reunión en la glorieta de la Diana Cazadora, Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

*DRR*