Detienen a sujeto por robar 800 pesos en botanas y causar daños en tienda

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que robó botanas de una tienda, así como otros artículos, entre ellos unas cajetillas de cigarrillos.

Además del robo, el sujeto usó un palo para causar daños materiales en el comercio localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La detención se llevó a cabo cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, alertaron a los oficiales del cuadrante de un robo a un negocio ubicado en el Circuito Interior y la calle Bahía de Ascensión, en la colonia Verónica Anzures, a donde se trasladaron de inmediato”, informó la policía capitalina.

Cuando llegaron al lugar en el que se solicitó el apoyo, los policías de la SSC se entrevistaron con un joven de 26 años, encargado del establecimiento, quien les explicó que unos minutos antes fue agredido física y verbalmente por el sujeto, el cual usó un palo para romper los monitores, proceder a tomar varios productos y emprender la huida.

Dicho sujeto corría aún cerca de la zona, por lo que fue alcanzado metros adelante, una vez en custodia de las autoridades, le realizaron una revisión de seguridad.

Al sujeto le hallaron:

Un palo de aproximadamente 50 centímetros de largo

Siete tubos de papas

Tres cajetillas de cigarros

Nueve encendedores de diferentes colores