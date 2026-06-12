Detienen en Iztapalapa a sujeto acusado de pornografía infantil

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto identificado como Daniel “N”, acusado del delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

La investigación contra dicho sujeto inició en septiembre de 2023, tras una petición de la Guardia Nacional, institución que recibió una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organización que coopera con diversas autoridades en varios países

Su función es detectar y combatir de la explotación sexual infantil, mediante el cual se alertó sobre el almacenamiento y transmisión de aproximadamente 20 archivos con material relacionado con abuso sexual infantil, a través de una cuenta de correo electrónico”, informo la fiscalía capitalina.

Fue así como comenzó la investigación especializada, que incluyó analizar información técnica, trabajos de inteligencia cibernética, entre otras diligencias, las cuales permitieron identificar a Daniel “N” como el presunto responsable, por lo que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Daniel ‘N’ fue localizado en la alcaldía Iztapalapa, donde fue aprehendido el 9 de junio de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se determinará su situación jurídica”.

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece: “Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio de la Ciudad de México, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa”.

La sanción por el delito de trata de personas contempla el incremento hasta en una mitad, en caso que la víctima sea menor de edad o no tiene capacidad para comprender el hecho.

Mientras que, por el delito de pornografía infantil, la sanción contemplada es de siete a 14 años de prisión y de dos mil 500 a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales mencionados, conforme lo dicta el artículo 187.