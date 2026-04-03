Capturan a hombre tras ataque a balazos en colonia Vallejo

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 54 años, presuntamente implicado en la agresión con disparos de arma de fuego que dejó a un hombre sin vida, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron en la colonia Vallejo, en el cruce de Tetrazini y Donizetti, donde una discusión entre dos hombres escaló hasta que uno de ellos disparó contra la víctima, de 28 años, tras recibir un arma de fuego por parte de otro sujeto.

El lesionado fue trasladado por sus acompañantes a un hospital, donde posteriormente fue diagnosticado sin signos vitales.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el arma fue entregada a otro hombre que ingresó a una unidad habitacional cercana, por lo que los oficiales implementaron un operativo y lograron ubicarlo en el área común del inmueble.

Tras una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, sin que pudiera acreditar su legal portación.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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