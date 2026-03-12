Capturan a sujeto que extorsionó “en serie” a negocios de Iztacalco

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por extorsionar a tres comercios, los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztacalco, la captura fue posible tras la solicitud de ayuda de un locatario.

El detenido exigió dinero en efectivo a los dueños de los negocios, bajo la amenaza que, si no accedían a su petición, les causaría daño a ellos o a los locales ubicados en la colonia Santa Anita.

“Los uniformados realizaban labores de patrullaje en el Eje 4 Sur Presidente Plutarco Elías Calles y la calzada de La Viga, en la colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, cuando a través del número de Cuadrante recibieron la llamada del dueño de un local”, informó la SSC.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien les explicó que le acababan de exigir dinero para no atentar contra su vida y provocar daños a su patrimonio, además que en ese momento aún tenía a la vista al sujeto que lo amenazó.

Acusado intentó escapar

Tras recibir dicha información, los policías comenzaron a buscar al extorsionador en la zona donde la víctima les indicó, al percatarse que los uniformados iban por él, comenzó a correr por las calles aledañas, luego de una breve persecución lo detuvieron en el cruce de las calles Recreo y Álvaro Obregón, en la colonia Santa Anita.

Foto: SSC

Cuando fue detenido le hicieron una revisión de seguridad, esto permitió que le encontraran una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo.

“En ese momento, se presentaron los dueños de una panadería y de un local de accesorios para teléfonos celulares, quienes mencionaron que el sujeto, momentos antes, les exigió dinero bajo la misma amenaza”.

Con todas esas pruebas, el hombre de 37 años fue llevado ante el Ministerio Público para iniciar con la investigación del caso y determinar su responsabilidad.

Finalmente, en un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2007 y 2025, cinco por el delito de robo en diferentes modalidades y uno por delitos contra la salud y cohecho.

