Cae uno por robo de celulares en plaza de Patriotismo, CDMX

Gustavo Adolfo ‘N’ fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) como resultado de un cerco virtual tras el robo a una tienda departamental al interior de la Plaza Metrópoli Patriotismo en la alcaldía Benito Juárez.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que además de detener al presunto involucrado en el robo, se recuperaron cinco celulares en sus empaques con las etiquetas de venta del establecimiento.

No habrá impunidad, las investigaciones en coordinación con la Fiscalía CDMX continúan para detener a todos los involucrados en los hechos y dar seguimiento a la denuncia” dijo el funcionario.

Capturado tras cerco virtual

Detenido tras robo en plaza de Patriotismo. Especial

De acuerdo con la SSC, tras el reporte emitido por operadores del C2 Sur del robo en proceso en la plaza ubicada en el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente de La Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, los oficiales se trasladaron inmediato al lugar.

Al llegar, el gerente de la tienda indicó que, momentos antes, cuatro sujetos ingresaron al lugar y con la ayuda de mazos rompieron la vitrina donde se exhiben los aparatos electrónicos, sustrajeron varios teléfonos celulares y enseguida huyeron del sitio.

Uniformados observaron las cámaras de circuito cerrado del establecimiento y observaron a los hombres que huyeron en una camioneta color blanco, por ello enseguida, los monitoristas del C2 Sur dieron seguimiento en tiempo real de la trayectoria de los probables implicados e informaron a los policías en campo sus movimientos.

A los pocos minutos ubicaron a la camioneta color blanco cuando circulaba sobre la calzada de Tlalpan, por lo cual, los efectivos la persiguieron e interceptaron a la altura de la calle Correspondencia, de la colonia Álamos.

Detenido tras robo en plaza de Patriotismo. Especial

Tras una revisión preventiva, le aseguraron:

Cinco dispositivos telefónicos marcados con las etiquetas de la tienda departamental, dos mazos

Un martillo

30 envoltorios de un vegetal verde y seco con las características de la marihuana

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 40 años, le informaron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición, junto con el vehículo con placas de circulación del Estado de México y los objetos asegurados, del agente del Ministerio Público.

Video captó robo en Plaza Metrópoli Patriotismo

Videos en redes sociales mostraron cómo los asaltantes tomaban los artículos de las vitrinas a prisa, incluso uno de ellos que se cae mientras intenta huir.

Las cámaras de seguridad a las afueras de la tienda captaron el momento en el que los presuntos delincuentes huyeron de la zona caminando, para después abordar las motocicletas donde huyeron.

Algunos de los clientes se apresuraron para salir de la tienda ante el robo, aunque no se reportó agresión de los asaltantes hacia ellos, y tampoco contra personal de la tienda ni de seguridad.

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