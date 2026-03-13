¡Oro para la FES Aragón! Estudiante gana Campeonato Centroamericano de Karate

Paula Andrea Colín Ríos, alumna de segundo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), puso en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al obtener la medalla de oro en la categoría Kumite -50 kg U-21 Femenil durante el XXXI Campeonato Centroamericano de Karate 2026, celebrado en Managua.

XXXI Campeonato Centroamericano de Karate 2026 Especial

La joven universitaria demostró su talento y dedicación al alcanzar el primer lugar tras disputar cinco intensos combates, en los que su técnica, disciplina y determinación fueron clave para subir a lo más alto del podio en esta justa regional.

Disciplina: Pilar fundamental

"Disfrutar cada momento es clave para alcanzar los logros", expresó la karateca Especial

Orgullosa de su logro, Paula Andrea destacó la importancia de equilibrar su formación académica con el alto rendimiento deportivo, señalando a la disciplina como un pilar fundamental. Asimismo, reconoció el invaluable apoyo de la FES Aragón, que le ha brindado las condiciones necesarias para continuar su desarrollo deportivo sin descuidar su preparación profesional. "Disfrutar cada momento es clave para alcanzar los logros", expresó la karateca.

XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Obtuvo la medalla de oro en la categoría Kumite -50 kg U-21 Femenil Especial

De cara al futuro, Paula Andrea tiene como meta a corto plazo clasificar para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la Olimpiada CONADE. Sin embargo, su visión también incluye concluir con éxito su carrera universitaria y consolidarse como campeona mundial, un sueño que, asegura, es posible gracias al respaldo constante de su familia, especialmente de su madre.

Con este triunfo internacional, Paula Andrea Colín Ríos reafirma el compromiso y el talento de la comunidad estudiantil de la FES Aragón, demostrando que la excelencia académica y el deporte de alto rendimiento pueden ir de la mano.

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