¡En pleno invierno! CDMX permanece en alerta por calor y contaminación

En pleno invierno, la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en Alerta Amarilla por temperaturas altas, luego de que el miércoles se alcanzaron los 30 grados Celsius en distintos puntos de la ciudad.

Para el resto de la tarde del jueves se mantendrán temperaturas promedio de hasta 30 grados Celsius.

El ambiente continuará muy caluroso y sin probabilidad de lluvia durante la tarde del viernes, con cielo parcialmente nublado a despejado, adelantó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Los vientos serán variables, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

Hacia la madrugada del sábado se espera un descenso en la temperatura, con ambiente fresco.

Mala calidad del aire en CDMX

Además del calor, la CDMX registra esta tarde un índice de radiación ultravioleta de 10, considerado muy alto, por lo que se requiere protección adicional durante las horas de mayor exposición solar.

A la par, el Sistema de Monitoreo Ambiental reportó mala calidad del aire, con concentraciones elevadas de ozono y partículas PM10 y PM2.5 en las estaciones de monitoreo ubicadas principalmente en la zona centro de la ciudad.

Estas condiciones incrementan el riesgo para la salud, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias”, indicó Protección Civil.

Ante ello, se exhortó a mantenerse hidratado, permanecer el mayor tiempo posible en lugares sombreados o en interiores y aplicar protector solar con factor mínimo 30, usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras persistan las altas temperaturas en la capital.

¿Por qué hace calor en invierno?

Excélsior publicó este día que, por primera vez en lo que va del año, la temperatura máxima en la Ciudad de México superó los 30 grados Celsius, por lo que Protección Civil emitió la tarde de ayer la Alerta Amarilla por altas temperaturas.

En la estación ubicada en el CCH Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, se alcanzaron 30.4 grados Celsius, temperatura mayor a los 29.2 grados registrados el 10 de febrero en la estación Los Cipreses, en la alcaldía Coyoacán.

Este incremento de temperaturas es derivado de un sistema anticiclónico posicionado en los niveles medios de la atmósfera, que afecta al Valle de México y a gran parte del occidente y sur del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, de acuerdo con proyecciones del organismo, a partir del sábado 21 de febrero y hasta el martes 24, un nuevo frente frío, acompañado de aire ártico, recorrerá el norte, noroeste, centro, oriente y sureste del país, generando amaneceres fríos en zonas altas y tardes templadas.

