Cae ‘El Chelas’ de la Antiunión en CDMX; extorsionador de ambulantes

Pedro ‘N’, alias ‘El Chelas’, presuntamente integrante de la Fuerza Antiunión, fue detenido en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de ser señalado por extorsionar a comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Junto a Pedro, fue detenido también Rafael ‘N’, a quien también se le acusa del cobro de piso a los comerciantes para permitirles ocupar espacios en la vía pública para vender sus mercancías.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que la capturas se realizaron en marco de la estrategia de combate a la extorsión y en atención una denuncia ciudadana.

Seguimos trabajando para combatir este delito, atendiendo las denuncias ciudadanas y con trabajos de investigación e inteligencia para identificar a los generadores de violencia, por ello recuerdo a la ciudadanía los teléfonos 089 y 55 5036 3301 en los que pueden recibir orientación y apoyo de manera personalizada”, señaló el funcionario.

Extorsionadores detenidos en la Cuauhtémoc

Detenidos en la Cuauhtémoc. Especial

De acuerdo con la Policía capitalina, uniformados observaron que, en la avenida Hidalgo y su esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Histórico, dos sujetos agredían verbalmente a un hombre que vendía mercancía en la vía pública.

Al entrevistarse con el afectado, este refirió que los sujetos lo amedrentaron y le dijeron que si no pagaban una cuota semanal no podrían vender en el lugar.

Oficiales les marcaron el alto a los posibles responsables y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron:

Un teléfono celular

Una bicicleta eléctrica

10 identificaciones

Dinero en efectivo

Radio de frecuencia cerrada

Antecedentes penales

Policías detuvieron a los probables implicados de 51 y 71 años de edad, los enteraron de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Luego de un cruce de información, se supo que el detenido de 51 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Lesiones en el año 1994; mientras que el detenido de 71 años cuenta con una carpeta de investigación en el 2021 por despojo.

*mvg*