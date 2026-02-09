Procesan por narcomenudeo a cinco detenidos ligados a robo de falsos barrenderos en CDMX

Un juez de Control vinculó a proceso por narcomenudeo a cinco personas que están ligados al robo de una casa cometido por presuntos barrenderos en la alcaldía Gustavo A. Madero cuyo hecho fue captado en video y difundido en redes sociales.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal la detención de Evelia "N" de 55 años, Adriana "N" de 61 años, Erick "N" 38 años, Erick "N", de 15 años, quienes fueron arrestados en posesión de narcóticos.

El juzgador les impuso la prisión preventiva justificada a los cinco, quienes presuntamente son integrantes de una célula delictiva conformada por familiares dedicados al robo a casa habitación y narcomenudeo en la zona norte de la capital.

Asalto de falsos barrenderos de CDMX. Especial

Identifican banda tras robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que tras el robo de una vivienda localizada en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en el que los probables responsables utilizaban uniformes color naranja de supuestos trabajadores de limpia, se realizaron trabajos de inteligencia.

Como parte de las indagatorias, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, con lo que se pudo observar el paso de un vehículo color blanco y la zona de confort de los probables responsables en la alcaldía Iztacalco.

Fue así que, durante uno de los recorridos sobre el Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental, los policías observaron el automóvil compacto al que se daba seguimiento y, al acercarse, uno de los tripulantes aventó un paquete emplayado y trató de darse a la fuga.

Los oficiales interceptaron la unidad de la que descendieron dos hombres a quienes les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron seis bolsas color negro con marihuana que estaban emplayadas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, similar al que se usó el robo ocurrido el 3 de febrero pasado.

Mientras los policías realizaban la detención de los hombres, se aproximaron dos mujeres y un sujeto que trataron de impedir su arresto, por lo que también fueron aprehendidos.

Los sospechosos junto con lo asegurado y el vehículo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Fingieron ser barrenderos para cometer asalto

En las grabaciones del robo, se observa a dos sujetos que portan un overol similar al que usan los trabajadores de limpia color naranja y que incluso tiene los logos de la administración del gobierno capitalino.

Ambos portan una escoba y fingen barrer la calle. Posteriormente llega una mujer y antes de abrir la puerta del domicilio, conversa con uno de los individuos, pero cuando la joven ingresa se abalanzan contra ella.

Una cámara al interior del inmueble captó como someten a la mujer y la llevan arrastrando para que abra otra puerta, en ese momento ingresa un tercer sujeto que viste de negro.

Asalto de falsos barrenderos de CDMX. Especial

Una vez adentro someten a otra mujer y les amarran las manos; uno de los presuntos responsables porta lo que parece un arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la víctima, una mujer de 30 años, dijo que se robaron piezas de joyería y relojes.

En una tarjeta informativa señaló que tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se localizó un vehículo color gris con placas de circulación del estado de Morelos y los uniformes.

