Manifestaciones y eventos masivos de HOY 'paralizarán' vialidades en CDMX

Este viernes 12 de junio se esperan al menos ocho manifestaciones y 14 eventos masivos a lo largo y ancho de la Ciudad de México lo cual seguramente provocará congestionamientos viales en diversos horarios. Aquí te damos alternativas viales.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Encapuchados Alejandro Aguilar

10:00 horas. Concentraciones en las oficinas de la SEP, en Donceles 100, Centro Histórico, así como en Paseo de la Reforma y Circuito Interior. Se prevén afectaciones en Donceles, República de Argentina, Eje Central, Reforma, Insurgentes y Circuito Interior. Como alternativas viales se sugieren Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Chapultepec y Viaducto.

Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

El sentido hacia Viaducto Tlalpan se mantuvo cerrado debido a que el camión que la policía utilizó para bloquear el paso de los manifestantes se quedó sin batería. Foto: Especial

11:00 horas, Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Se esperan afectaciones en Bucareli, Abraham González, General Prim y Atenas. Como rutas alternas se recomienda utilizar Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Balderas y Paseo de la Reforma.

Habitantes de la alcaldía Azcapotzalco

09:00 horas, Parque de la China, en Clavería e Ignacio Allende, colonia San Miguel Amantla. Realizarán la "Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad" y no se descarta que avancen hacia la alcaldía Azcapotzalco. Podrían registrarse afectaciones en Clavería, Heliópolis, Aquiles Serdán, Camarones y el primer cuadro de Azcapotzalco. Como alternativas se recomienda utilizar Eje 3 Norte, Avenida Cuitláhuac, Calzada Vallejo y Circuito Interior.

Colectivo “Territoria Feminista”

11:00 horas, Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en Avenida Tamaulipas 202, colonia Hipódromo. La actividad se desarrollará en la zona de Condesa-Hipódromo, con posibles afectaciones menores en Tamaulipas, Benjamín Hill y Parque México. Alternativas: Insurgentes Sur, Circuito Interior, Nuevo León y Sonora.

Laboratorio 4:20

Lona instalada por la colectiva Hijas de la Cannabis en su nuevo punto de consumo

12:00 horas, en Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. La concentración podría afectar parcialmente la circulación en Chapultepec, Florencia, Génova y Hamburgo. Alternativas: Reforma, Circuito Interior, Insurgentes y Río de la Loza.

Comunidad Artística y Poética de México

16:00 horas, Casa del Poeta, Álvaro Obregón 73, Roma Norte. Posibles afectaciones en Álvaro Obregón, Orizaba y Córdoba. Se recomienda circular por Cuauhtémoc, Insurgentes, Chapultepec y Monterrey.

Centro Cultural de España en México

17:00 horas, República de Guatemala 18, Centro Histórico. Puede haber afectaciones en República de Guatemala, República de Argentina y el entorno de la Catedral Metropolitana. Alternativas: Eje Central, Izazaga, Fray Servando y Circunvalación.

Partido Comunista Revolucionario

18:00 horas, Sindicato de Telefonistas, Serapio Rendón 71, colonia San Rafael. Posibles afectaciones en Serapio Rendón, Antonio Caso y Ribera de San Cosme. Alternativas: Circuito Interior, Marina Nacional, Insurgentes y México-Tenochtitlan.

EVENTOS MASIVOS

Tras la inauguración del mundial de futbol la calle 20 de Noviembre en el centro fue cerrada de nueva cuenta con vallas. Mateo Reyes

FIFA Fan Fest

11:00 horas en el Zócalo capitalino. Se esperan cierres y control de accesos en el primer cuadro. Alternativas: Eje Central, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.

Futlán, Tierra de Fútbol

Durante todo el día en Parque Aztlán, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Se recomienda considerar carga vehicular en Constituyentes y Avenida de los Compositores. Alternativas: Periférico, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”

A las 05:00 y 17:00 horas en el Zócalo capitalino. Posibles restricciones momentáneas en Plaza de la Constitución y calles aledañas. Alternativas: Eje Central, Circunvalación, Fray Servando y José María Izazaga.

Corredores Turísticos

Desde las 06:00 horas en Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Reforma, Zona Rosa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Basílica de Guadalupe. Se prevé alta afluencia peatonal. Las mejores opciones serán Circuito Interior, Viaducto, Eje Central y Periférico, según la zona.

Cien mil personas disfrutaron del Fan Fest. Especial

Festival Campo Marte 26

Desde las 08:00 horas en Campo Marte. Habrá carga vehicular en Paseo de la Reforma y accesos al Auditorio Nacional. Alternativas: Ejército Nacional, Circuito Interior y Periférico.

México Aquí “El lugar donde todo México converge”

10:00 horas en el Monumento a la Madre. Posibles afectaciones en Sullivan, Insurgentes y Villalongín. Alternativas: Circuito Interior, Reforma y Ribera de San Cosme.

Festivales Futboleros en la CDMX

10:00 horas en Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco. Se recomienda anticipar traslados y utilizar avenidas principales cercanas como Periférico, Ermita Iztapalapa, Eje 5 Sur, Tlalpan e Insurgentes.

Jardín Elevado Tlallipan

19:00 horas en Calzada San Antonio Abad, entre Chabacano y Pino Suárez. Posibles afectaciones menores sobre San Antonio Abad. Alternativas: Tlalpan, Eje 3 Sur y Viaducto.

Son casi 2 kilómetros de espacio público transformado, integrado con su entorno con acceso tanto a la avenida como a estaciones del metro. Cortesía

Lucha Libre Profesional

20:30 horas en la Arena México. Se prevé carga vehicular en Doctor Lavista, Dr. Río de la Loza y Cuauhtémoc. Alternativas: Eje Central, Chapultepec y Fray Servando.

Fiesta Patronal de Corpus Christi

Durante todo el día en la Parroquia de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan. Posibles afectaciones en la zona de carretera federal a Cuernavaca y calles del pueblo. Alternativas: Autopista México-Cuernavaca y Viaducto Tlalpan.

La Malinche

20:30 horas en Frontón México. Se recomienda prever tránsito en Avenida de la República, Reforma y Juárez. Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Eje Central.

Iseo & Dodosound

21:00 horas en el Teatro Metropólitan. Posibles afectaciones en Independencia, Balderas y Juárez. Alternativas: Chapultepec, Eje Central y Fray Servando.

Gigantes del Fútbol

Durante todo el día en Paseo de la Reforma. Habrá presencia constante de visitantes en distintos tramos de la avenida. Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte y Viaducto.

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”

Durante todo el día en el Palacio de Bellas Artes. Posibles afectaciones en Avenida Juárez, Eje Central y el corredor peatonal Madero. Alternativas: Hidalgo, Reforma, Izazaga y Fray Servando.