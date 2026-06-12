Manifestaciones y eventos masivos de HOY 'paralizarán' vialidades en CDMX
Este viernes 12 de junio se esperan al menos ocho manifestaciones y 14 eventos masivos a lo largo y ancho de la capital del país.
Este viernes 12 de junio se esperan al menos ocho manifestaciones y 14 eventos masivos a lo largo y ancho de la Ciudad de México lo cual seguramente provocará congestionamientos viales en diversos horarios. Aquí te damos alternativas viales.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
10:00 horas. Concentraciones en las oficinas de la SEP, en Donceles 100, Centro Histórico, así como en Paseo de la Reforma y Circuito Interior. Se prevén afectaciones en Donceles, República de Argentina, Eje Central, Reforma, Insurgentes y Circuito Interior. Como alternativas viales se sugieren Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Chapultepec y Viaducto.
Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa
11:00 horas, Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Se esperan afectaciones en Bucareli, Abraham González, General Prim y Atenas. Como rutas alternas se recomienda utilizar Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Balderas y Paseo de la Reforma.
Habitantes de la alcaldía Azcapotzalco
09:00 horas, Parque de la China, en Clavería e Ignacio Allende, colonia San Miguel Amantla. Realizarán la "Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad" y no se descarta que avancen hacia la alcaldía Azcapotzalco. Podrían registrarse afectaciones en Clavería, Heliópolis, Aquiles Serdán, Camarones y el primer cuadro de Azcapotzalco. Como alternativas se recomienda utilizar Eje 3 Norte, Avenida Cuitláhuac, Calzada Vallejo y Circuito Interior.
Colectivo “Territoria Feminista”
11:00 horas, Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en Avenida Tamaulipas 202, colonia Hipódromo. La actividad se desarrollará en la zona de Condesa-Hipódromo, con posibles afectaciones menores en Tamaulipas, Benjamín Hill y Parque México. Alternativas: Insurgentes Sur, Circuito Interior, Nuevo León y Sonora.
Laboratorio 4:20
12:00 horas, en Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. La concentración podría afectar parcialmente la circulación en Chapultepec, Florencia, Génova y Hamburgo. Alternativas: Reforma, Circuito Interior, Insurgentes y Río de la Loza.
Comunidad Artística y Poética de México
16:00 horas, Casa del Poeta, Álvaro Obregón 73, Roma Norte. Posibles afectaciones en Álvaro Obregón, Orizaba y Córdoba. Se recomienda circular por Cuauhtémoc, Insurgentes, Chapultepec y Monterrey.
Centro Cultural de España en México
17:00 horas, República de Guatemala 18, Centro Histórico. Puede haber afectaciones en República de Guatemala, República de Argentina y el entorno de la Catedral Metropolitana. Alternativas: Eje Central, Izazaga, Fray Servando y Circunvalación.
Partido Comunista Revolucionario
18:00 horas, Sindicato de Telefonistas, Serapio Rendón 71, colonia San Rafael. Posibles afectaciones en Serapio Rendón, Antonio Caso y Ribera de San Cosme. Alternativas: Circuito Interior, Marina Nacional, Insurgentes y México-Tenochtitlan.
EVENTOS MASIVOS
FIFA Fan Fest
11:00 horas en el Zócalo capitalino. Se esperan cierres y control de accesos en el primer cuadro. Alternativas: Eje Central, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.
Futlán, Tierra de Fútbol
Durante todo el día en Parque Aztlán, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Se recomienda considerar carga vehicular en Constituyentes y Avenida de los Compositores. Alternativas: Periférico, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.
Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”
A las 05:00 y 17:00 horas en el Zócalo capitalino. Posibles restricciones momentáneas en Plaza de la Constitución y calles aledañas. Alternativas: Eje Central, Circunvalación, Fray Servando y José María Izazaga.
Corredores Turísticos
Desde las 06:00 horas en Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Reforma, Zona Rosa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Basílica de Guadalupe. Se prevé alta afluencia peatonal. Las mejores opciones serán Circuito Interior, Viaducto, Eje Central y Periférico, según la zona.
Festival Campo Marte 26
Desde las 08:00 horas en Campo Marte. Habrá carga vehicular en Paseo de la Reforma y accesos al Auditorio Nacional. Alternativas: Ejército Nacional, Circuito Interior y Periférico.
México Aquí “El lugar donde todo México converge”
10:00 horas en el Monumento a la Madre. Posibles afectaciones en Sullivan, Insurgentes y Villalongín. Alternativas: Circuito Interior, Reforma y Ribera de San Cosme.
Festivales Futboleros en la CDMX
10:00 horas en Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco. Se recomienda anticipar traslados y utilizar avenidas principales cercanas como Periférico, Ermita Iztapalapa, Eje 5 Sur, Tlalpan e Insurgentes.
Jardín Elevado Tlallipan
19:00 horas en Calzada San Antonio Abad, entre Chabacano y Pino Suárez. Posibles afectaciones menores sobre San Antonio Abad. Alternativas: Tlalpan, Eje 3 Sur y Viaducto.
Lucha Libre Profesional
20:30 horas en la Arena México. Se prevé carga vehicular en Doctor Lavista, Dr. Río de la Loza y Cuauhtémoc. Alternativas: Eje Central, Chapultepec y Fray Servando.
Fiesta Patronal de Corpus Christi
Durante todo el día en la Parroquia de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan. Posibles afectaciones en la zona de carretera federal a Cuernavaca y calles del pueblo. Alternativas: Autopista México-Cuernavaca y Viaducto Tlalpan.
La Malinche
20:30 horas en Frontón México. Se recomienda prever tránsito en Avenida de la República, Reforma y Juárez. Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior y Eje Central.
Iseo & Dodosound
21:00 horas en el Teatro Metropólitan. Posibles afectaciones en Independencia, Balderas y Juárez. Alternativas: Chapultepec, Eje Central y Fray Servando.
Gigantes del Fútbol
Durante todo el día en Paseo de la Reforma. Habrá presencia constante de visitantes en distintos tramos de la avenida. Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Eje 1 Norte y Viaducto.
México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”
Durante todo el día en el Palacio de Bellas Artes. Posibles afectaciones en Avenida Juárez, Eje Central y el corredor peatonal Madero. Alternativas: Hidalgo, Reforma, Izazaga y Fray Servando.