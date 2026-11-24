Una mujer fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya que estaría relacionada con el fraude cometido en el examen en línea para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), caso por el que ya hay dos detenidos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que la detenida fue identificada como Helen “N”, quien fue acusada de fraude genérico.

De acuerdo con la investigación, Helen ‘N’ habría respondido exámenes en lugar de los aspirantes y almacenado fotografías de los reactivos como parte de un esquema en el que, durante mayo y junio de 2026, se habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia ‘Más Preparación’ para ofrecer este servicio a cambio de pagos”, detalló la fiscalía capitalina.

Tras la denuncia de la representación legal de la UNAM y con las pruebas recabadas por la FGJ, se logró conseguir una orden de aprehensión en contra de Helen “N”, la cual se ejecutó este 24 de noviembre.

Foto: Especial

Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial”.

Por este fraude, el 25 de agosto pasado se logró la detención de Edgar “N” y David “N”, también se llevaron a cabo cuatro cateos en los que se aseguraron equipos de almacenamiento, posteriormente un juez los vinculó a proceso y determino que permanecieran en prisión preventiva.