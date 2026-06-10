Se actuará vs actos violentos que pretendan reventar inauguración mundialista: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, endureció su discurso frente a las movilizaciones programadas para este 10 de junio y advirtió que las autoridades actuarán contra cualquier persona o grupo que intente generar violencia o poner en riesgo a manifestantes, ciudadanos y turistas antes y durante la inauguración del Mundial.

“Se van a quedar con las ganas quienes buscan provocar”, afirmó la mandataria capitalina al advertir que su administración no caerá en provocaciones, pero actuará contra quienes atenten contra la seguridad de la población.

Seguridad en CDMX Rodolfo Dorantes

En conferencia de prensa donde se dio a conocer el dispositivo de seguridad y movilidad, compuesto por más de mil 700 elementos de la SSC, para este miércoles 10 de junio, para resguardar las movilizaciones de la CNTE, así como la marcha conmemorativa por el 55 aniversario del Halconazo, Brugada afirmó que la prioridad es garantizar tanto la libre manifestación como la movilidad e integridad de la población.

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“Garantizamos este día la libertad de reunión y de participación ciudadana activa”, expresó al referirse a la marcha del “Halconazo” que calificó como la jornada conmemorativa de uno de los episodios más graves de represión política en la historia reciente del país.

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Brugada confirmó que el gobierno capitalino acompañará y resguardará esta movilización, convocada por el Comité del 68, que partirá del Casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos para recordar los hechos del 10 de junio de 1971.

“Habrá todas las garantías para que esta marcha pueda llevarse bien”, aseguró, lo mismo que las que se tienen agendadas para el jueves, día de la inauguración del Mundial.

Alertó que durante estas “grupos en contra de su gobierno” buscarán provocar actos violentos”. Sin embargo, advirtió que no caerán en provocaciones.

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Sin embargo, recordó que durante la marcha del 2 de octubre se registraron grupos infiltrados que protagonizaron actos violentos, por lo que alertó sobre la posibilidad de que sectores contrarios a su administración intenten generar confrontaciones durante las movilizaciones de este miércoles y jueves y en los eventos relacionados con la justa mundialista.

“Pero se van a quedar con las ganas. No vamos a caer en provocaciones”, dijo.

Clara Brugada reiteró que su administración mantendrá un equilibrio entre el respeto al derecho de manifestación y la protección de los derechos de terceros.

“En la Ciudad en México, la libre expresión tiene garantías plenas, pero la violencia no tiene cabida. Actuaremos si algunos buscan aprovechar las movilizaciones para cometer delitos (…) Una cosa es el respeto de los derechos humanos y otra es cuando se cometen delitos en una manifestación. Así que no vamos a aceptar agresiones, daños, ni actos que pongan en riesgo a la población, ni el patrimonio público o privado. Ante situaciones así, tendremos que actuar conforme a la ley”, remachó.

Garantizan operación del aeropuerto

Respecto a las protestas por parte de la CNTE en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Brugada aseguró que las operaciones aeroportuarias están garantizadas.

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“Estamos garantizando que funcionen todas las operaciones del aeropuerto, que la población que va a viajar o que va saliendo del aeropuerto lo pueda hacer. Lo que se llevará a cabo son medidas de cierre de vialidades para evitar que la movilización impida el funcionamiento del aeropuerto”, explicó.

La mandataria subrayó que la vocación de la Ciudad de México es la paz y que las provocaciones no tienen cabida en la capital.

“Es importante reiterar que la realización del Mundial está garantizada”, enfatizó, al tiempo que instruyó a todas las dependencias de su gobierno a cumplir con las responsabilidades que les corresponden para asegurar el éxito del torneo.

Diálogo como eje central del protocolo

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el protocolo de actuación tiene como eje principal el diálogo y la mediación.

Precisó que, sólo como última instancia, se contempla el encauzamiento de manifestantes hacia zonas donde no se ponga en riesgo a terceros ni se obstaculicen otros derechos.

“Con estrategias no violentas y mediadas por el diálogo se podrá dirigir a los manifestantes hacia espacios donde no pongan en riesgo a otras personas ni impidan el ejercicio de otros derechos”, explicó.

Añadió que también se retirarán objetos o artefactos explosivos que pudieran representar un peligro para la población.

CDHCM desplegará observadores

En la conferencia también participó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, quien informó que el organismo desplegará 220 personas entre el 10 y el 19 de junio para acompañar las movilizaciones y los eventos masivos relacionados con la Copa Mundial.

Explicó que la mayoría del personal contará con facultades de fe pública y realizará labores de documentación, orientación, monitoreo de riesgos y protección de derechos humanos.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada sobre cierres viales, modificaciones de rutas y movilizaciones a través de los canales oficiales de información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro de Orientación Vial.