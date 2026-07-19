Decomisan decenas de cervezas previo a la final del Mundial en inmediaciones de Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que como parte del dispositivo de seguridad en el marco del partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de España y Argentina, de la Copa Mundial 2026, en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, policías detectaron una camioneta color rojo que pretendía ingresar con cervezas y hielo, las cuales fueron destruidas.

Esta Secretaría recuerda a la ciudadanía que no se permite el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, ni en el corredor de Paseo de la Reforma, ni en la Glorieta del Ángel de la Independencia, ni en el FanFest del Zócalo y los festivales futboleros”, señaló en una ficha informativa.

Además de las cervezas, también el vehículo transportaba hielo; todo fue destruido. Cortesía

¿Qué sanciones pueden aplicarse?

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o en lugares donde exista una restricción expresa constituye una infracción administrativa. Las personas que incumplan la disposición pueden ser acreedoras a:

Multas económicas que pueden superar los 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Multas económicas que pueden superar los 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Arresto administrativo de hasta 36 horas.

Trabajo en favor de la comunidad por varias horas, cuando así lo determine el Juzgado Cívico

Además, cuando se trata de eventos masivos organizados por las autoridades, la policía está facultada para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y asegurar los productos que pretendan introducirse en las zonas restringidas.

La SSC exhortó a los aficionados a respetar las disposiciones establecidas durante los festejos de la final del Mundial 2026 para evitar sanciones y contribuir a que las celebraciones se desarrollen de manera pacífica y segura.