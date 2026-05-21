Infraccionan a 200 conductores por invadir ciclovía en calzada de Tlalpan

A un mes de su apertura al público de la ciclovía de calzada de Tlalpan, se han aplicado 200 infracciones a automovilistas y conductores que invadieron el espacio exclusivo para ciclistas.

Entre el 19 de abril y 19 de mayo, los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, realizaron acciones de supervisión y protección para garantizar la seguridad de los ciclistas en la nueva ciclovía, que corre de las inmediaciones del estadio Azteca al Centro Histórico, a lo largo de más de 30 kilómetros.

Del total de sanciones levantadas durante este periodo, 188 fueron por estacionarse sobre la vía ciclista, 11 por circular en carriles exclusivos para bicicletas y una más a un vehículo que transitaba directamente sobre la ciclovía.

Foto: SSC

Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad vial implementados en la instalación ciclista de la ciudad, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger la integridad física de los ciclistas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia advirtió que las revisiones continuarán de manera aleatoria, para inhibir conductas que pongan en riesgo a las personas usuarias de las ciclovías y fortalecer el respeto a los espacios destinados a la movilidad no motorizada.

Foto: SSC

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