Apoyarán con renta mensual a damnificados por explosión en Paseos de Taxqueña CDMX

La alcaldía Coyoacán destinó 2.4 millones de pesos al programa de apoyo de rentas para los damnificados por la explosión de un edificio en Paseos de Taxqueña al sur de la Ciudad de México.

Este martes la demarcación publicó en la Gaceta Oficial los lineamientos de operación de la acción social Apoyo para Familias Damnificadas por la Explosión Ocurrida en el Edificio 21 B de la Calle de Los Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña para el Ejercicio 2026.

Los servicios de emergencia atendieron a familias afectadas por la explosión en Paseos de Taxqueña. Excelsior

El 9 de enero de 2026 se registró en uno de los departamentos ubicados en el tercer piso del edificio 21 B de la calle de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña de la alcaldía Coyoacán, una explosión por acumulación de gas.

Causando daños estructurales al edificio en el que habitan 25 familias conformadas por 117 personas, 68 mujeres y 49 hombres, quienes no podrán regresar a sus hogares en el corto plazo.

Transferencias mensuales

Serán 12 transferencias monetarias mensuales para las 25 familias que les permitan cubrir parte de los gastos relacionados con la renta de alguna vivienda provisional.

Explosión en colonia Paseos de Taxqueña. Especial

Las transferencias mensuales serán de 8 mil pesos por cada familia.

Los primeros apoyos se entregarían en este mes de enero.

GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DEL GAS

El gas es incoloro: en su estado líquido es transparente.

Inodoro: inicialmente no tiene olor, pero se le agrega una sustancia llamada etil mercaptano (olor a huevo podrido) para percibirlo y detectar fugas.

Combustión: la combustión produce monóxido de carbono, el cual es tóxico; para su manejo se recomienda que el espacio tenga ventilación natural.

Más pesado que el aire: en caso de fuga tiende a acumularse en las partes bajas como el piso, sótanos y estacionamientos subterráneos.

Instalación de tanques estacionarios y cilindros

Cilindros de gas viejos Foto: Cuartoscuro/Archivo

Estos recipientes siempre deben ubicarse a la intemperie sobre piso firme.

Los tanques deben estar alejados a 3 metros de distancia de fuentes de ignición, como cableado eléctrico, flamas y motores.

Los cilindros deben estar alejados a 1.5 metros de distancia de fuentes de ignición.

Las tuberías de gas deben soportarse con grapas o abrazaderas y distinguirse con pintura color amarillo.

Revisa que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones.

Cilindros de Gas LP

Si el recipiente no portátil (tanque estacionario) tiene 10 años o más de fabricado, debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de Verificación, misma que puede contratarse en el padrón de la Secretaría de Energía, marcando al número del conmutador 55-50 00-60 00.

Prevención de Fugas

Si el tanque es estacionario, no permitas que sea llenado más del 80 por ciento de su capacidad y reemplaza las válvulas cada cinco años.

Recipiente

En el hogar se utilizan cilindros de diferentes capacidades y tanques estacionarios, ambos fabricados de acuerdo con la Norma Oficial NOM/011/1-SEDG-1999.

Estos recipientes no deben estar en lugares cerrados, siempre a la intemperie.

Cuando se utilizan cilindros de gas L.P. hasta de 10 kg, en carpas o stands, siempre deberán ubicarse a la intemperie y cuidar la distancia de 1.5 metros a fuentes de ignición.

Utiliza mangueras especiales para gas L.P., no para agua; deben soportarse con grapas o abrazaderas y no deben estar al alcance del público para evitar que sean dañadas.

Para mayor información consulta:

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO)

Secretaría de Energía (SENER)

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

No olvides que los tanques estacionarios y los cilindros deben estar libres de obstáculos, en lugares ventilados y a una distancia mínima de 1.50 metros.

En caso de incendio:

Abandona el lugar solo si las rutas de evacuación y la salida no representan mayor riesgo que el sitio donde te encuentras

Apaga todo circuito eléctrico o electromagnético (celulares, tabletas)

Jamás regreses a una zona incendiada si no lo indican las autoridades, aun cuando se haya sofocado el fuego.

