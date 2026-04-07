Cutzamala mantiene llenado de 76.72%, pese a estiaje y bombeo extra

Pese a la época de estiaje y que está enviando más de 15 mil litros de agua potable por segundo para aliviar la sed en el Valle de México, el Sistema Cutzamala mantiene su mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas, con 600.3 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente al 76.72 por ciento de llenado.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

De acuerdo a datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en la última semana, el Sistema Cutzamala perdió ocho millones 137 mil metros cúbicos de agua, por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Más de 80% de almacenamiento

Actualmente, la Presa Valle de Bravo en el Estado de México, cuenta con 83 por ciento de almacenamiento; la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense 76.26 por ciento, y la Presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán, 64.92 por ciento.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Con cifras disponibles de la semana pasada, el Sistema Cutzamala está bombeando 15 mil 601 metros cúbicos por segundo de agua potable a la región, que se distribuye de la siguiente manera: 9.535 metros cúbicos por segundo para la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 6. 066 metros cúbicos por segundo para la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Casi 44 años de servicio

A punto de cumplir 44 años de servicio (3 de mayo), el Sistema Cutzamala suministra agua potable todos los días a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

*bb