Incendio consume mueblería en Iztapalapa

Un incendio en una mueblería de la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) movilizó a los equipos de emergencia.

El negocio de muebles con razón social “Pacheco”, ubicado sobre la avenida República Federal esquina con la Calzada Ignacio Zaragoza, se incendió en su totalidad.

Las llamas empezaron a salir del negocio y la columna de humo se empezó a visualizar por diferentes puntos de la colonia Zona ejidal Santa Martha Acatitla Sur.

El incendio se registró en la colonia Zona ejidal Santa Martha Acatitla Sur Foto: Ricardo Vitela

De inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) cerraron la vialidad y ayudaron a desalojar a unas 10 familias que viven en el predio contiguo a la mueblería.

A los pocos minutos, arribaron unidades de Bomberos de la Ciudad de México y de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa para atender la emergencia y sofocar el incendio.

Los muebles del establecimiento se consumieron por completo.

Mientras que los bomberos aseguraron un tanque de gas que se encontraba en el interior.

Solo se reportaron crisis nerviosas, no hubo personas lesionadas.

Será el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina (SEGIRPC) quienes se encarguen de realizar la revisión del establecimiento para verificar las causas del incendio.

Los muebles del establecimiento se consumieron por completo Foto: Ricardo Vitela

JCS