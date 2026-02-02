Ciudad de México, la sede mundialista con mayor congestión vehicular

De las 16 sedes mundialistas para este año, la Ciudad de México será la que reciba a los aficionados al futbol con mayor congestión vehicular.

Además, se espera que los recorridos por la capital para arribar a los encuentros en el estadio se realizarán en medio de atorones viales.

El juego inaugural será el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, así que Excélsior realizó la semana pasada un recorrido saliendo a las 12:00 horas de la zona hotelera de Polanco hacia el Estadio Banorte, a donde arribó cerca de las 12:40 horas.

Aunque no se realizó en hora pico, durante el recorrido se encontraron embotellamientos en Reforma y Periférico, Periférico y Viaducto, Periférico y San Antonio, y Periférico y calzada de Tlalpan.

Además, el Circuito Azteca, en la alcaldía Coyoacán, fue la zona más conflictiva para circular debido a las obras de mejoramiento de la vialidad.

Sin embargo, los otros cuatro juegos con sede en el mismo estadio serán a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, es decir, en plena hora pico nocturna.

Como publicó este diario el 22 de enero, la capital mexicana se ubicó en el primer lugar mundial por congestión vehicular del Índice TomTom2025.

La Ciudad de México registró una congestión de 75.9%. Eso significa que, en promedio, los tiempos de viaje en la red vial de la Ciudad de México fueron 79.5% mayores que cuando el tráfico es fluido.

Con ello, en la ciudad se circula a una velocidad promedio de 17.4 kilómetros por hora.

La capital mexicana superó a otras sedes mundialistas con alta congestión vehicular que están catalogadas en semáforo púrpura del índice de tráfico de TomTom, como Guadalajara, que ocupa el lugar 17 en el ranking.

En el color rojo está Los Ángeles, en el sitio 25; Vancouver, en el 45; San Francisco, en el 89; Nueva York, en el 102, y Toronto, en el 113, entre otras.

El diputado local Royfid Torres consideró que la capital no se ha preparado para mitigar la congestión vehicular y ello impactará en la época del mundial.

Me parece que la política de movilidad está completamente abandonada y hoy uno de los reflejos más claros es justamente la movilidad cotidiana en la ciudad, donde ya no hay horas pico y todo el día es un congestionamiento permanente, justamente por dos factores: porque no se han actualizado las políticas de movilidad para generar alternativas al uso del vehículo y el transporte tampoco tiene las condiciones de seguridad, dignidad, eficiencia.

Es terrible cómo la ciudad no se ha preparado para un evento de esta naturaleza, pero tampoco se ha preparado para enfrentar la vida cotidiana de millones de personas y cada vez sufren más estas consecuencias del abandono porque implica más tiempo de traslado, implica mucho más costo y los daños a consecuencia de esto terminan en contaminación ambiental, que también genera un daño enorme para quienes viven en la ciudad”, dijo Torres, impulsor de la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la ley federal.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) consideró que en la Ciudad de México no se han realizado las obras que garanticen la movilidad para los visitantes al Mundial.

La Ciudad de México tiene un grave problema de movilidad, de tránsito y de congestión vehicular. No es atractiva ni cuenta con la infraestructura necesaria para recibir en este momento un evento tan importante de carácter mundial como es el Mundial de Futbol.

Las obras que se están haciendo por parte del gobierno son completamente insuficientes; no van a ser suficientes para solventar la demanda de tránsito y de movilidad de personas que llegarán a la zona, ello puede derivar en pérdidas económicas, puede derivar en pérdidas de origen destino, de horas que van a invertir las personas en sus traslados”, expresó.

Los capitalinos también pronosticaron que el tráfico vehicular en la época mundialista se complicará aún más y trastocará la vida cotidiana, como ir al trabajo o a la escuela.

Somos muchos en la ciudad y justamente por el mundial ahorita es un caos por toda la construcción que están haciendo, si de por sí ya hay mucha gente por el trabajo, la escuela y la población, sí afecta bastante”, dijo Dulce Jiménez, una estudiante.

Se va a entorpecer más el tráfico porque todo está mal diseñado desde hace tiempo y ahora con las ciclovías se conflictúa más el paso de los vehículos porque es como si restaran un carril”, opinó el señor Juan Manuel.

En el 86 fue un cambio total, drenaje y todo, y lo programaron tres años antes, entonces un año antes del mundial Santa Úrsula estaba muy bonito, pero ahora están poniendo todo como al vapor, mal hecho”, expresó Benito Sánchez, residente de Santa Úrsula Coapa.

Yo creo que desde que empezaron a hacer todo esto de la remodelación es un caos para llegar aquí; yo creo que es el comienzo, porque aún no empieza bien el Mundial y ya cuando empiece yo creo que va a ser imposible llegar”, agregó Emiliano Castañeda, otro estudiante consultado.

cva*