Cuajimalpa realiza primera Jornada Azul

La alcaldía Cuajimalpa realizó la primera Jornada Azul como parte de la estrategia “Fuerza y Unidad por las Familias de Cuajimalpa”, con la que busca acercar servicios médicos, sociales y de atención ciudadana directamente a las comunidades.

La jornada forma parte de un programa que se desarrollará del 8 al 29 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, y que contempla la realización de una Jornada Azul y un acompañamiento a faena cada 15 días.

Durante estas actividades, las familias pueden acceder a consulta médica general, vacunación, expedición de certificados médicos, planificación familiar, mastografías, diagnóstico dental y asesoría nutricional, además de fotografías infantiles para trámites.

La oferta se complementa con orientación psicológica, jurídica, tanatológica y pedagógica, actividades dirigidas a adultos mayores y módulos de atención ciudadana para acercar las distintas áreas de la alcaldía a los vecinos.

También se contempla un Mercadito con productos de la canasta básica, así como un corredor cultural destinado a niñas y niños, con escuelita vial, inflables y actividades pedagógicas.

Entre los servicios disponibles durante las Jornadas Azules también se encuentran cortes de cabello, keratina, laminado de cejas, aplicación de pestañas, gelish, masoterapia y cuidado facial, de acuerdo con el programa presentado por la alcaldía.

La estrategia prevé llevar estas actividades a distintos puntos de Cuajimalpa Centro, La Pila, La Navidad, Las Tinajas-Momotla, San Mateo, Xalpa y Chimalpa, con el propósito de que los servicios lleguen a diferentes zonas de la demarcación.

Con estas jornadas, la administración encabezada por Carlos Orvañanos Rea busca fortalecer la atención directa a las familias y facilitar que los habitantes encuentren en un mismo espacio servicios que normalmente requieren acudir a distintas oficinas o unidades de atención.

Las Jornadas Azules continuarán durante agosto, acompañadas de trabajos comunitarios y acciones territoriales en distintas comunidades de Cuajimalpa.