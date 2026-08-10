Exigen la devolución de edificio en 15 días; fue invadido hace 22 años

A 22 años de que el edificio de Antonio Caso 104 y 108, en la San Rafael, fuera invadido violentamente por un grupo ligado a la Asamblea de Barrios, los dueños legítimos exigieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la devolución de la propiedad en un plazo de 15 días, conforme al compromiso oficial asumido la semana pasada ante casos de despojo acreditados.

Desde junio de 2025 un juzgado federal ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) devolver la propiedad a sus legítimos dueños y este año un tribunal colegiado ratificó la sentencia. La semana pasada se venció la última prórroga.

En entrevista con Excélsior, uno de los dueños del predio, quien pidió el anonimato, solicitó a Brugada que “nos devuelvan nuestra propiedad en el plazo de 15 días”. Narró que el predio de 34 departamentos y nueve locales sufrió un primer intento de expropiación en 2013, cancelado por un juez en 2014 al probarse la toma ilegal por parte del Invi, e intentó una segunda carpeta en 2021 de la cual terminó desistiendo.

Caen 8 en la GAM

En la lucha contra despojos, ayer policías detuvieron a ocho personas que intentaban invadir un predio en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con información de Jonás López

Niegan que despojos se desataran

A pesar de las denuncias en las 16 alcaldías y acusaciones de colusión de funcionarios, el vocero de Morena en el Congreso capitalino, Paulo García, afirmó que “sería irresponsable decir que está desatado el delito de despojo”.

Durante La Chilanguera, expuso que “se pensaría por la cobertura —mediática— en los últimos días, como si estuviéramos en un momento en el que está al alza de manera incontrolable este delito y no es así”.

Y dijo que al afirmar que crece exponencialmente “los adultos mayores y la gente que consume información, puede sentir miedo, y creo que también hay que poner las cosas en su justa dimensión”.

— Georgina Olson