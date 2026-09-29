Alertan por "Creditrampa": fraude con venta de autos en redes suma 991 casos

Entre 2022 y julio de 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México registró 991 reportes por el esquema "Creditrampa", fraude en la compraventa de vehículos ofertados en redes sociales.

El delito creció 31.1 por ciento en el último periodo anual, tras un alza del 100 por ciento entre junio y julio.

En entrevista con Excélsior, Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del organismo, detalló que 55 por ciento de los contactos inicia en Facebook Marketplace, mediante ofertas engañosas o citas en puntos inseguros para despojar a las víctimas.

La ciudadanía está actuando bajo presión, bajo la emoción de querer comprar un vehículo. Estos defraudadores inhumanos están vulnerando los ahorros de las familias, quitándoles un patrimonio", afirmó el funcionario.

Añadió que 71 por ciento de los casos corresponde a intenciones de compra y 26 por ciento a ventas. En 41 por ciento de los reportes se exigieron depósitos de cinco mil a 30 mil pesos; en el 15 por ciento, de 31 mil a 100 mil pesos y en 11 por ciento superaron los 100 mil pesos, también se detectó un caso de 770 mil pesos.

Sobre el enganche psicológico, Beltrán advirtió: "Cuando la oferta es atractiva y el que lo vende se inventa frases como 'tengo una emergencia médica' o 'tengo ya tres compradores, pero si me depositas en este momento te lo dejo a ti', ya podemos tener un indicador al 99 por ciento de que se trata de un fraude".

El secretario enfatizó la importancia de revisar el historial legal en el Repuve, realizar pagos en sucursales bancarias, tras recordar que "la emoción de una compra no debe evitar la verificación".

Pese a que 83 por ciento de las llamadas al Consejo ocurren tras consumarse el engaño, la institución ha acompañado jurídicamente la apertura de 154 denuncias ante el Ministerio Público.