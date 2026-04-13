Crearán Centro de Atención Inmediata de Extorsión en CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron la creación de un Centro de Atención Inmediata de Extorsión para reforzar la estrategia que se implementó para inhibir este delito desde hace un año y medio.

Durante la presentación del programa "Pacto contra la extorsión", la jefa de Gobierno, Clara Brugada en compañía de representantes de su gabinete y de la sociedad civil, en el que se escuche a la gente y se pueda traducir en denuncias y reportes de las víctimas, sin embargo no dio más detalles al respecto.

Además como parte de la estrategia también dio a conocer la formación de un Gabinete Especializado contra la Extorsión, en donde participarán distintas autoridades de la CDMX para realizar un trabajo coordinado para la prevención y atención del delito, pero tampoco dio fecha de su instalación.

“Este Pacto es un compromiso colectivo, un acuerdo con los distintos sectores de la sociedad para cerrar filas, y, sobre todo, para romper el silencio y para construir comunidad frente a un delito que busca aislar a la comunidad, que busca encontrar a las personas solas”.

“Queremos ser claros: habrá tolerancia cero contra la extorsión y estamos preparados para enfrentarla con toda la fuerza del Estado. Y con este Pacto sumamos lo más importante: a la gente, a la comunidad, como la principal aliada para combatir este delito”, sentenció la mandataria capitalina.

Ante representantes del Poder Judicial, de los Congresos capitalino y federal; de los sectores empresarial, religioso, académico y de la sociedad civil; alcaldesas y alcaldes; Brugada indicó que los compromisos que integran este pacto, son acciones en materia de calidad en la atención, acompañamiento y protección a víctimas, prevención, territorialización de las estrategias, investigación y procuración de justicia, coordinación interinstitucional, generación de espacios seguros, diálogo permanente, cero tolerancia e innovación.

Asimismo, destacó que la capital cuenta con un equipo para la atención jurídica y psicológica a las víctimas con acompañamiento integral, y agregó que como una propuesta innovadora y contundente se ofrece desde la capital también la protección de testigos a quienes denuncien a responsables de extorsión, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad a quienes colaboran con la justicia.

Recordó que, desde noviembre de 2024, su administración impulsó la estrategia antiextorsión y reformas para tipificar la extorsión como delito grave, acompañadas de una estrategia integral y campañas de prevención.

En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, se logró la detención de 335 personas, de las cuales 310 fueron por extorsión y 25 por tentativa, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto al año previo.

Mientras que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde, destacó que entre enero y marzo del 2026, las órdenes de aprehensión han aumentado 170 por ciento en comparación con 2019 y 45 por ciento frente a 2025.

En su oportunidad, el titular del C5, Salvador Guerrero, informó que la operación de las líneas telefónicas revela que el 87.5 por ciento de los reportes se realizan por tentativa lo que representa un avance cualitativo y detalló que en el lapso de 17 meses de operación, la línea antiextorsión ha recibido 4 mil 515 reportes, de los cuales solo el 12.5 por ciento corresponden a extorsiones consumadas.

Explicó que las tentativas de extorsión fracasan en casi nueve de cada 10 casos y detalló que en marzo de 2026 se registró una disminución del 29.2 por ciento en las extorsiones consumadas, en comparación con agosto del 2025. Precisó que el 2.5 por ciento de los casos son extorsión presencial y 9 de cada 10 están vinculados a la informalidad; mientras que el 45.6 por ciento de los reportes son realizados por mujeres.