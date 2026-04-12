Brugada anuncia apoyos para medallistas y seleccionados de cara a Olimpiada Nacional

La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que los deportistas que obtengan medallas en la próxima Olimpiada Nacional CONADE 2026 recibirán por parte de gobierno de la Ciudad de México un apoyo de 20 mil pesos a quienes ganen medalla de oro, 15 mil pesos a los de medalla de plata y 10 mil pesos a los de medalla de bronce.

Durante la ceremonia en la que Brugada abanderó a la selección de la Ciudad de México, integrada por 943 jóvenes deportistas, en la Utopía Mixhiuca, la jefa de gobierno dio a conocer que su administración también entregará apoyos permanentes a todos los que fueron seleccionados para participar en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y a sus entrenadores, noticia que generó revuelo entre los asistentes al evento, aunque no precisó el monto que recibirán.

La jefa de gobierno también anunció que se construirá una Utopía de Alto Rendimiento, aunque aún no da a conocer en dónde se ubicará.

Y a los seleccionados les expresó: "Van a tener el orgullo de participar en esta olimpiada Nacional, y sabemos que eso lleva su trabajo, así que ustedes no están aquí por dedazo, no están aquí por palancas, no están aquí porque alguien les dijo que vinieran, si no que están aquí porque lo han logrado, porque han conquistado este espacio, porque ustedes se han propuesto metas y las han logrado, porque ustedes entrenan, porque cada mañana piensan en este deporte y lo practican".

Y comentó que a través del desempeño que tengan en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 "también se mide a los gobiernos que están atrás de ustedes: si un gobierno apoya o un gobierno no apoya".

La jefa de gobierno expuso que el deporte es el principal instrumento de transformación de la sociedad "el deporte es lo que va a permitir transformar la vida de millones en esta Ciudad de México y hay que apostarle al deporte, porque impulsar el deporte no solo significa apoyar a unos cuantos, Significa que la sociedad, la población, la ciudad misma va a cambiar".

Al evento también asistió la presidenta del comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, así como la multimedallista nacional de atletismo, Camila Vega Gil, el entrenador Pentacampeón del equipo de hockey Line, Adolfo Beltrán, entre otras personalidades.

fdm