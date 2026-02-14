Levantan contingencia ambiental tras mejorar calidad del aire en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se levanta la Fase I de la Contingencia Ambiental por ozono, ya que las condiciones ambientales mejoraron y fue posible suspender las restricciones que iniciaron desde la tarde del jueves 12 de febrero.

“Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país”.

También se recordó a la población que el domingo 15 de febrero el programa Hoy no Circula no aplica en la Ciudad de México ni en el Estado de México.

La tarde del 14 de febrero, a las 16:00 horas, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), en la alcaldía Coyoacán, mientras que al avanzar la tarde otras estaciones también registraron valores por encima de lo permitido.

A las 17:00 horas se registró una concentración de 156 ppb en la estación Ajusco Medio y a las 18 horas, seis estaciones reportaban concentraciones de ozono por arriba de la norma (90 ppb).

Asimismo, la mañana de este 14 de febrero, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el sistema de alta presión mantendrá todavía una influencia en el centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica con intensidad moderada a fuerte, asociada a una masa de aire con bajo contenido de humedad y cielo despejado.

Con temperaturas máximas alrededor de los 28 grados Celsius, estas condiciones, aunadas a la poca ventilación atmosférica, favorecen la formación y acumulación del ozono, por lo que se esperaba que la calidad de aire fuera de mala a muy mala.

