¡Al corralón! Policías se llevan más de 20 motos tras operativo en centro de CDMX

Autoridades capitalinas desplegaron un operativo en calles del Centro Histórico que derivó el envío de 20 motocicletas al corralón y del retiro de placas locales, como parte de la estrategia de ordenamiento en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Operativo CDMX Especial

El dispositivo se realizó en vialidades como Meave, Correo Mayor, República de Colombia y San Ildefonso, donde se aplicaron además 15 infracciones a automovilistas, se aseguraron seis garantías a unidades foráneas y se efectuaron 20 resguardos por ocupación irregular de la vía pública.

Ordenan el espacio público

En el operativo participaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Policía Auxiliar y personal de distintas dependencias del Gobierno capitalino, como parte de las acciones impulsadas por la administración local para recuperar y ordenar el espacio urbano.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y sanitización en puntos como Eje Central, José María Izazaga, Vizcaínas y la propia calle Meave, además de labores de mantenimiento en plazas públicas y corredores peatonales.

Una vez recuperado el espacio público, se llevarán a cabo actividades comunitarias y culturales en la zona, entre ellas talleres, clases y conferencias, con el objetivo de fortalecer el tejido social.

bb