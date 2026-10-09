Cooperativas enfrentan informalidad y fragilidad

Ejercer la economía social y solidaria a través de sociedades cooperativas representa un desafío complejo en la Ciudad de México, marcado por riesgos de ingresos insuficientes, permanencia en situación de pobreza y desprotección social derivada de la informalidad laboral, de acuerdo con diagnósticos publicados por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

Pese a que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa el esquema cooperativista como una alternativa de inclusión productiva, destinando en 2025 un presupuesto de 86 millones de pesos al programa Economía Social en la Ciudad de México, los indicadores difundidos en la Gaceta Oficial evidencian que el sector aún no logra consolidarse.

La dependencia detalló que 53% de las cooperativas capitalinas registra una antigüedad menor a tres años, lo que refleja una marcada fragilidad en su permanencia, mientras que las limitadas capacidades organizativas, de gestión y financieras continúan obstaculizando la generación de empleos dignos.

CARENCIAS

La evaluación de la STyFE expone restricciones en la operación diaria de estas organizaciones: 62% de las cooperativas reporta ventas por socio inferiores a 4 mil pesos mensuales, 78% no expide facturas por falta de formalización tributaria y 90% de sus integrantes carece de cobertura de seguridad social.

Asimismo, 51% de los socios percibe ingresos equivalentes a un salario mínimo o menos, al tiempo que únicamente 34% cuenta con estudios de licenciatura o pasantía, factor que frena el desarrollo técnico y administrativo del sector.

En materia de infraestructura e institucionalización, sólo 28% de las cooperativas posee acta constitutiva, restricción que limita su acceso al crédito bancario y a esquemas de financiamiento.

Adicionalmente, 74% de las agrupaciones padece falta de maquinaria y equipo, 48% enfrenta carencia de financiamiento y 24% padece insuficiencia de insumos.

En el ámbito operativo, 37% de los socios requiere capacitación urgente en materia contable y fiscal, 22% en mercadotecnia, 17% en áreas técnicas y 9% en principios cooperativos.

A pesar del escenario adverso, la STyFE sostuvo que los apoyos financieros y la asistencia técnica gubernamental han permitido atenuar las brechas de desigualdad y fortalecer progresivamente a las empresas sociales en la capital.

AFECTACIONES