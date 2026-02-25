Desarrolladores de vivienda piden certeza jurídica para inversión

Desarrolladores inmobiliarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Valle de México (Canadevi VM) solicitaron que el Plan General de Desarrollo (PGD) contemple mecanismos para garantizar la certeza jurídica que motive las inversiones y que los políticos dejen de satanizar la industria utilizando términos como Cártel Inmobiliario.

“Certeza jurídica para los proyectos, este es el tema más importante que nos trae a la mesa, que nos tiene que dejar un tema muy claro y es que mientras exista certeza jurídica, vamos a invertir. Quiero recalcar el punto número uno, mientras tengamos y sepamos dónde sí se puede y dónde no. No podemos estar en el limbo, porque la certeza jurídica es prioritaria para nuestro sector”, dijo Leopoldo Hirschhorn, presidente de Canadevi.

En el Foro de Canadevi participaron el titular de la secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yáñez, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, entre otras autoridades.

Los empresarios les solicitaron dejar de utilizar políticamente términos como Cártel Inmobiliario, que ya no se estigmatice la industria inmobiliaria, sino que las autoridades se dediquen a combatir delitos como la corrupción y la extorsión.

“Es muy importante en este programa quitar un poco la politización que se ha dado en la industria. Creo que tenemos que trabajar en una estrategia donde no se satanice al sector inmobiliario. De entrada, no existe el Cártel Inmobiliario. Nos hemos cansado de decir que hay temas de corrupción y de extorsión, que es muy distinto. Entonces, sí es importante despolitizar este tema”, dijo Manuel González, director de Canadevi VM.

Discutir tamaño de viviendas

La reunión se desarrolló este miércoles como parte del Foro de Consulta del PGD, los empresarios también consideraron que las consultas vecinales, que sirven para dar vistos buenos a los proyectos inmobiliarios, contemplen un mecanismo que las blinde de personas que busquen aprovecharse y extorsionar a los empresarios.

“En el momento de que hay certeza, uno tiene los proyectos, los estás metiendo, cumpliste con el reglamento, con todo. Y después resulta que tenemos una consulta de colonia o ciudadana que deja abierta la puerta para los grupos de extorsión, que no hay en todos lados, pero son demasiados o gente que quiere sobre aprovecharse de la intención de invertir”, añadió Daniel Villegas de Grupo Fina.

Foto: Especial

También pidieron aclarar cómo van a funcionar las Casas de Gobierno, también alertaron sobre la problemática de que los vecinos puedan decidir si se aprueba o no un cambio de uso de suelo.

Los desarrolladores propusieron discutir la conveniencia de construir vivienda de 33 metros cuadrados, así como obligar a que las viviendas sean de mínimo 60 metros cuadrados.

El argumento de los empresarios es que las viviendas pequeñas pueden ser más asequibles para los jóvenes capitalinos y funcionar como un “escalón” para que en el futuro los ocupen para financiar la adquisición de otro departamento más amplio.

Del mismo modo, consideraron que se debe construir todo tipo de vivienda y no limitar la inversión a la vivienda asequible.

“Es vital que estemos conscientes que, si hacemos una mala política, podemos desincentivar la inversión y si lo hacemos de esa manera, hay menos producción de vivienda, escasez, aumento de precios y es contraintuitivo”, dijo Jorge Gordon, vicepresidente de la Canadevi VM.

Los desarrolladores inmobiliarios calcularon que en la Ciudad de México hay un déficit de unas 600 mil viviendas.

Alertaron de que la población capitalina está cambiando, ya que para 2070 por cada dos menores habrá cinco adultos mayores, pero no se está construyendo vivienda pensada para este sector.

Y tampoco para las más de 539 mil personas con alguna discapacidad.

Planes parciales ni Copacos desaparecerán

Yáñez y Bravo aseguraron que los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y las Comisiones de Participación Comunitaria no desaparecerán, sino que se reforzarán y mejorarán.

“No sé por qué andan diciendo que queremos desaparecer los programas parciales. Eso es falso, se van a fortalecer, revisar, profundizar los programas parciales, porque le llamamos también la planeación de proximidad, de comunidad”, dijo Yáñez.

Bravo reconoció en que se debe combatir la corrupción y dejar de estigmatizar al gremio.

Foto: Especial

“Me queda claro que esta cámara no es parte del Cártel Inmobiliario. Me queda claro. Porque el tema de la corrupción no la originan los que están aquí sentados, los constructores, los desarrolladores, no la originan ustedes. Pero sí, es algo que tenemos que combatir porque sí se origina donde inician sus procedimientos administrativos para las licencias de construcción, de demolición. Eso sí me queda claro”.

Añadió: “Y eso es algo que nosotros tenemos que modificar, transformar, prohibir, porque les afecta a ustedes, al entorno social y entonces estigmatiza. Y se meten en una sola bolsa a todo mundo. Pero a nosotros sí nos queda muy claro. El tema de la corrupción se tiene que combatir de manera frontal para ayudarle a todo mundo”.

Explicaron que las Casas de Gobierno solo serán una estrategia de descentralización de la administración capitalina y que los cambios de uso de suelo seguirán siendo atribución del Congreso de la Ciudad de México.

*DRR*