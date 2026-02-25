Discusión en Iztacalco termina con homicidio de un hombre

Derivado de una discusión entre dos personas del sexo masculino, en la colonia Los Reyes, en la alcaldía de Iztacalco, uno de ellos disparó con una arma de fuego a quema ropa hacia el otro hombre, que quedó sin vida a unos metros de la taquería Los Güeros.

Los hechos se registraron sobre la calle Chimalpopoca número 89 en la citada colonia, los disparos se escucharon y los vecinos y comensales de la taquería salieron y hallaron a un hombre tendido en la calle y que sangraba por los disparos.

Tras el reporte al número de emergencia 911, arribó la primera patrulla para verificar los hechos, los uniformados solicitaron una ambulancia para la atención del lesionado.

Paramédicos de la ambulancia 683, de los servicios médicos de la Ciudad de México y la unidad 1132 de Protección Civil de Iztacalco informaron que, por las lesiones mortales, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía se encarga de levantar el cuerpo

Tras informar lo sucedido y de la muerte del hombre entre 20 y 25 años de edad, el lugar fue acordonado para preservar el lugar del crimen y los indicios.

Minutos más tarde, arribó personal de la Policía de Investigación y de los servicios periciales para los trabajos de ley y recabar indicios que pudieran aportar para el inicio de la carpeta de investigación quien será elaborada por el agente del ministerio público de la coordinación territorial en Iztacalco.

Dentro las investigaciones, revisarán las cámaras de video vigilancia para ver si se detectó la ruta de huida del posible o presunto responsable de los hechos quien abandonó el lugar en una motoneta con rumbo desconocido.

*DRR*