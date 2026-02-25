Con ‘fría’ marcha, ‘bonaiceros’ exigen certeza laboral y acabar con extorsión

Con carritos de reparto y con el sonido de sus tradicionales campanas azules, poco más de 200 trabajadores de la vía pública, principalmente vendedores de helados y congeladas de varios sabores, marcharon la tarde de este miércoles rumbo al Zócalo, para denunciar cobros del crimen organizado y exigir la destitución de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México.

La movilización fue convocada por el llamado Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado de la Ciudad de México (PCPT CDMX).

La columna de repartidores, en su mayoría hombres y mujeres de la tercera edad, madres solteras y jóvenes sin empleo, partió alrededor de las 18:00 horas desde el cruce de Insurgentes y Reforma.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Avanzaron entre consignas como “somos BonIceros, no somos rateros” y con reclamos por lo que consideran una deuda histórica con el comercio popular.

“Tenemos necesidad de estar en la calle, de eso se aprovechan los del gobierno. Cuando ven que estamos trabajando, llegan y nos quitan nuestros carritos”, comentó un repartidor, quien señaló que no los tomaron en cuenta en la reorganización del comercio en el Centro

Otros más se sumaron para exigir que se frene la extorsión y persecución por parte del crimen organizado.

De forma anónima, un comerciante, con más de 25 años vendiendo frente a la Alameda Central relató a Excélsior que dejó su puesto hace dos años por presiones y cobros “de la U” (la Unión Tepito), afirmó.

“Pagas derecho de piso a los de la U, los de la Unión Tepito te amenazan, ya te la sabes o pagas o pagas. Es una barbaridad que digan que no existe”, afirmó.

Además del “cobro de piso” por parte del crimen organizado dijo que deben cubrir “moches periódicos” a autoridades locales.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

“Así vendas 20 o 30 pesos, tienes que pagar. Cada ocho días pasan por lo suyo. Estamos entre dos fuegos”, lamentó.

León Enrique Espinoza, coordinador general del PCPT, dijo que se vieron obligados a salir a la calle para demandar certezas jurídica y seguridad para sus más de 10 mil agremiados que tiene en la ciudad.

“Venimos de diversas alcaldías, preocupados por la falta de respuesta del secretario de Gobierno”, dijo en entrevista con Excélsior.

Acusó que Cravioto “ha hecho oídos sordos al orden de la Jefa de Gobierno de atender el reclamo del comercio informal en la ciudad”, por lo que están exigiendo la destitución del secretario.

Los manifestantes denunciaron que además del “cobro de piso” por parte del crimen organizado dijo que deben cubrir “moches periódicos” Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

La movilización, custodiada por seis patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresó al Zócalo por 5 de Mayo.

Ahí realizaron un mitin, mientras una comitiva espera ser recibida por autoridades del gobierno capitalino donde entregarán su pliego petitorio.

