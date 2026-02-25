Microsismo ‘sacude’ hoy a CDMX; epicentro fue en Cuajimalpa

Un microsismo se registró la tarde de este miércoles 25 de febrero del 2026 en la Ciudad de México (CDMX); el epicentro fue en la alcaldía Cuajimalpa.

El Sismológico Nacional informó del microsismo de magnitud 2.3, con localidad en Cuajimalpa de Morelos, en punto de las 18:05 horas, con profundidad de un kilómetro.

Microsismo se percibe en otras zonas

Aunque el epicentro fue en Cuajimalpa, algunos capitalinos aseguraron que se percibió en otros lados, como Álvaro Obregón.

Un usuario de X comentó:

¿Acaba de temblar? Yo lo sentí. Avísenme si lo sintieron y si están todos bien”.

En tanto, otra usuaria comentó:

Se sintió leve”.

Otra más refirió:

Ya decía yo que no estaba loca”.

¿Qué saber sobre los microsismos en CDMX?

¿Qué son los microsismos?

Los microsismos son temblores de muy baja magnitud, generalmente menores a 3.0 grados. Suelen sentirse levemente o pasar desapercibidos, pero pueden ser detectados por instrumentos sismológicos. En la Ciudad de México son relativamente frecuentes.

¿Por qué ocurren en la CDMX?

A diferencia de los grandes sismos que provienen de la subducción de placas tectónicas en la costa del Pacífico, los microsismos en la CDMX se originan por fallas geológicas locales, principalmente en la zona poniente y sur de la ciudad. Estas fallas se activan por la acumulación de esfuerzos en la corteza terrestre.

Zonas donde se registran con mayor frecuencia

Las áreas con mayor recurrencia incluyen:

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Benito Juárez

Coyoacán

Estas zonas coinciden con sistemas de fallas activas identificadas por estudios geológicos.

¿Son peligrosos?

En general, los microsismos no representan un riesgo significativo para la población ni para las estructuras. Sin embargo, cuando ocurren muy cerca de la superficie y del área urbana, pueden sentirse de forma intensa, provocar susto y, en casos aislados, causar daños menores como grietas en muros ya debilitados.

¿Pueden predecir un sismo fuerte?

No. Hasta ahora, no existe evidencia científica confiable que permita afirmar que los microsismos anticipen un sismo mayor. Son fenómenos independientes.

