Por segunda ocasión, amplían consulta del Plan General de Desarrollo CDMX

Por segunda ocasión, se amplió el periodo de consulta pública para la integración del Plan General de Desarrollo 2025-2045, con el objetivo de garantizar una mayor participación ciudadana. El ejercicio concluirá el 10 de abril.

Así lo adelantó la jefa de Gobierno al encabezar la inauguración del Segundo Foro “Capital y Metrópoli. El proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045”, que se lleva a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Originalmente, la consulta contemplaba realizarse del 14 de noviembre de 2025 al 10 de enero, y posteriormente se extendió al 28 de febrero.

Este miércoles, Clara Brugada anunció que la consulta se ampliará hasta el 10 de abril, en atención a “una gran cantidad de solicitudes de diversos sectores”.

Hemos recibido solicitudes, muchas voces de que se amplíe la consulta para que haya mayor participación y que continúe este diálogo social. Y sí, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril y eso nos garantiza que haya más participación de la gente”.

Pidió prorrogar los plazos, “los que sean necesarios, para que la población pueda participar sin límites, que no sea el tiempo un impedimento para tener más propuestas”, recalcó.

Ante especialistas, activistas y representantes de la sociedad civil, señaló que la consulta busca no solo recabar propuestas, sino abrir un espacio de deliberación “para construir consensos en una ciudad plural”.

Queremos que esta consulta también sirva para debatir, para lograr acuerdos ante las distintas diferencias que hay sobre la ciudad”, afirmó.

Gran participación en PGD CDMX

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Especial

El ejercicio ha tenido, dijo, una gran participación; de noviembre a la fecha se han recibido más de 200 mil propuestas de todos los sectores, las cuales, garantizó, “se incluirán en el PGD”, que marcará el rumbo de la ciudad en los próximos 20 años.

En total, se han realizado 650 actividades entre foros, talleres y encuentros; se recibieron 40 mil cédulas de consulta domiciliaria y 12 mil 500 propuestas a través de la plataforma digital Plaza Pública.

En pueblos originarios, barrios y comunidades indígenas residentes se efectuaron 68 asambleas.

Nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios, sin el poder colectivo de los pueblos milenarios que tenemos en la ciudad”, dijo.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Especial

Además, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, se aplicaron 120 mil encuestas a niñas y niños en 500 escuelas públicas de la CDMX, a quienes se les preguntó: “¿Cómo sueñas tu ciudad?”.

Asimismo, en colaboración con UNICEF, se desarrolla una consulta electrónica dirigida a jóvenes.

Hay una gran efervescencia de la ciudad por participar, por hablar, por proponer. Nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios”, sostuvo Brugada, quien recordó que la Ciudad de México es la única entidad del país que cuenta con un Plan General de Desarrollo.

Arrastra retraso

Sin embargo, el documento debió haberse aprobado en 2023.

El 7 de diciembre de ese año, un día antes de que el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo (PGD) debieran ser aprobados en el Congreso capitalino mediante un método automático por falta de dictaminación, denominado “afirmativa ficta”, el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció el retiro de los documentos para agregar un capítulo sobre el combate a la corrupción inmobiliaria en la capital, con lo que el proceso se heredó a la actual administración y Legislatura local.

Una vez que se concrete el PGD se habrá avanzado “solo en la primera fase”.

Pues es un conjunto de ideas que se pueden volver acciones, y estas acciones se van a territorializar en el Plan General del Programa de Ordenamiento Territorial, que sería la fase siguiente”, dijo Patricia Ramírez Kuri, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, encargada del proceso.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Especial

Indicó que dentro del PGD se dará especial atención a la habilitación del Sistema Público de Cuidados, que impulsa el gobierno capitalino.

Planear con este enfoque significa construir una ciudad donde el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, el cuidado y la inclusión social avancen de manera conjunta”, acotó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

El foro contará con tres ejes de diálogo: el retorno a lo público, impulsar un urbanismo socioambiental y reconocer el Sistema de Cuidados como un eje central del desarrollo. Participarán académicos, especialistas, activistas y representantes del Gobierno capitalino.

*mvg*