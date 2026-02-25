Balean a cuatro personas en menos de dos horas en Miguel Hidalgo

Cuatro personas fueron baleadas en un lapso de dos horas, delitos que se cometieron en dos colonias de la alcaldía de Miguel Hidalgo.

El primer reporte se emitió en las calles de Lago Taulebe y Felipe Carrillo Puerto, colonia San Juanico, donde un joven fue herido por disparo de arma de fuego en el brazo izquierdo.

Ahí llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, donde solicitaron una ambulancia, minutos después a arribo la unidad de la Cruz Roja Mexicana quien atendió y trasladó a un hospital cercano para su atención médica, dando parte a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

El segundo reporte salió en las calles de Sur 128 y Poniente 75, de la colonia Las Américas, donde tres hombres fueron lesionados por disparos de arma de fuego; uno de los los un hombres, de 64 años de edad, quedó sin vida recargado en una de las bardas de una rosticeria.

La calle Poniente 75 quedó acordonada para los trabajos de los policías de investigación y de los servicios periciales de la fiscalía capitalina Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Los otros dos lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil de Miguel Hidalgo, quienes los trasladaron a diferentes hospitales para su atención médica.

La calle Poniente 75 quedó acordonada para los trabajos de los policías de investigación y de los servicios periciales de la fiscalía capitalina, quienes se encargarán de las indagatorias, el traslado de los indicios y del cuerpo hacia la coordinación territorial de Miguel Hidalgo, donde se abrirá la carpeta de investigación ante el ministerio público.

Hasta el momento, se desconoce al agresor o agresores y su ruta de escape, las autoridades revisarán la cámaras de video vigilancia del C5 de la Ciudad de México para ver si pudieron captar algún dato que pueda servir para la investigación.

