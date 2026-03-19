Ante proximidad del Mundial, reactivan Comisión en Congreso CDMX

Luego de que el diputado por Morena, Fernando Zárate, pidió licencia en el Congreso de la Ciudad de México y dejó de presidir la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, el legislador del Partido Verde, Jesús Sesma, anunció que, como vicepresidente, asumirá la conducción de dicha comisión.

Indicó que reactivará de inmediato los trabajos, al señalar que no se puede seguir enfrentando incertidumbre, mientras se acercan los tiempos del evento internacional. Destacó que la comisión lleva un año sin realizar tareas sustantivas, mientras que la capital del país enfrenta dificultades en movilidad, tránsito, drenaje y servicios básicos.

Adelantó que lo primero será convocar a los titulares de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de la ciudad para conocer cuál es el proyecto que tiene el gobierno en sus respectivas áreas rumbo al Mundial.

“No podemos llegar en blanco al Mundial”, advirtió Sesma, al subrayar que actualmente ni siquiera existe información suficiente para que el Congreso ayude desde su ámbito de competencia.

Sesma dejó en claro que la Comisión no será una instancia de adorno ni un espacio para confrontar, sino un órgano de trabajo que coadyuvará con tiempo para evitar que el Mundial exhiba las debilidades de la ciudad en lugar de sus fortalezas.

El legislador concluyó que la Ciudad de México tiene la oportunidad de mostrar ante el mundo una metrópoli moderna y organizada.

Agregó que para lograrlo es indispensable la planeación, coordinación y transparencia. Indicó que, de no hacerlo, el Mundial podría exhibir una ciudad rebasada.

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