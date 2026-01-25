Congreso CDMX abre registro para foros ciudadanos sobre la nueva Ley de Refugios de Animales

En el Congreso de la Ciudad de México se abrió el registro para participar en cinco foros de consulta ciudadana con el objetivo de elaborar la nueva Ley de Refugios de Animales, informó el vocero de la bancada de Morena, Paulo García.

“El objetivo es construir un amplio consenso”, señaló García, quien explicó en La Chilanguera que se realizará un foro general y cuatro foros temáticos.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Talayero, explicó que ya se encuentra habilitado el micrositio para inscribirse a los foros, detalló que se trata de un proceso en el que “se escucharán posturas y se construirán propuestas de manera conjunta con rescatistas, organizaciones y la sociedad en general”.

El 13 de febrero se llevará a cabo el foro general, en el que se abordarán los seis ejes propuestos por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la elaboración de la ley.

Estos ejes son: generar condiciones dignas para los animales en los refugios; crear un padrón oficial de albergues; establecer mecanismos de supervisión constante; generar una regulación consensuada con la sociedad civil; y contar con atención veterinaria en los refugios.

Después del foro general se realizarán cuatro foros temáticos. El primero se llevará a cabo el 27 de febrero, bajo el título “Condiciones de operación y bienestar animal”. El segundo será el 13 de marzo y abordará el tema “Definición, tipología y criterios de ubicación de los albergues”.

El 27 de marzo se realizará el foro “Creación del padrón de albergues y mecanismos de supervisión”, y el 10 de abril tendrá lugar el último foro, titulado “Mecanismos de apoyo y fortalecimiento de los albergues”.

*brc