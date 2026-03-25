¡En plena primavera! Alertan por frío en CDMX para estos días

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por frío en la alcaldía Tlalpan. Para la madrugada y mañana de este jueves 26 de marzo se esperan heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius en la demarcación.

En algunas alcaldías se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas del jueves Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Al menos 5 alcaldías más con Alerta

La dependencia también activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados.

Recomendó abrigarse bien, proteger a menores, adultos mayores y animales de compañía, evitar cambios bruscos de temperatura, tener cuidado con calentadores y chimeneas, entre otras medidas preventivas.

Canales de baja presión e ingreso de humedad generarán el frío y probables lluvias aisladas para jueves y viernes en el Valle de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

¡Marzo loco con frío y calor!

Cuando el clima anda muy variado, es decir con amaneceres muy fríos y luego tardes templadas de unos 22 grados, lo mejor es vestirte por capas, porque así te adaptas sin sufrir.

Mañana friolenta en la capital del país. Imagenes realizadas en la Glorieta de Insurgentes.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez EJF Eduardo Jimenez Fernandez 2025 EJF

En la mañana sí conviene salir bien abrigados: una sudadera, suéter o chamarra ligera que realmente te quite el frío. Abajo, usa algo cómodo, pero no tan delgado, porque el aire frío de temprano sí se siente. Incluso una bufanda ligera o algo para el cuello ayuda bastante, sobre todo si sales muy temprano.

Ya conforme avanza el día y empieza a subir la temperatura, te puedes quitar la chamarra y quedarte con una playera o blusa más fresca. La idea es que no te quedes ni sudando ni con frío, porque esos cambios son los que luego enferman.

En la parte de abajo, unos pantalones normales funcionan bien (jeans o tela), no necesitas algo térmico si en la tarde ya va a estar más templado. Y en los pies, mejor usa zapatos cerrados para la mañana, pero que no sean tan pesados para que no te sofoques después.

Además, usar bloqueador y lentes de sol.

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