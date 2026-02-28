Confirman en CDMX atención a taxista intoxicado; consumió sustancias ‘desconocidas’

Tras el video que se hizo viral sobre un taxista en la Ciudad de México (CDMX) presuntamente intoxicado, autoridades capitalinas dieron información sobre la atención al conductor y lo que sucedió con él.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, consultadas por Excélsior, dieron a conocer que uniformados de la corporación brindaron atención al conductor de taxi.

Taxista en CDMX consumió sustancias desconocidas

Taxista intoxicado en CDMX. Especial

De acuerdo con la información otorgada a este medio, policías y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC CDMX, atendieron al hombre de 43 años en la esquina de las calles Chicago y Rosarinos, de la colonia El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Indicaron que el conductor del vehículo con cromática de taxi, presentó intoxicación por probable consumo de sustancias desconocidas, razón por la que el personal del equipo de emergencia le colocó oxígeno para estabilizarlo.

En tanto, determinaron trasladar al hombre a un hospital cercano para su atención médica especializada, en compañía de un familiar que llegó al sitio y se hizo cargo del vehículo.

Video se viralizó

Sin mayor contexto, en redes sociales fue filtrado el video del taxista que se visiblemente estaba intoxicado.

Aunque quien lo grabó daba a entender que el hombre había consumido sustancias, algunos aseguraban que en realidad estaba por sufrir un paro cardiaco.

Todo eran especulaciones, puesto que nada se sabía del hombre, ni en dónde había sido auxiliado ni qué es lo que le pasaba.

Temen por accidentes fatales

Este es el segundo caso de un taxista que se ve manejando intoxicado en la Ciudad de México. El primero y de quien también se filtraron videos, murió tras volcarse en su vehículo en la calzada San Antonio Abad, en su tramo cercano a calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ese caso causó gran relevancia en la capital del país puesto que minuntos antes de que el sujeto perdiera la vida, se le había visto actuando de manera similiar al que trasciende recientemente.

Aquel hombre que fue identificado como Rúben ‘N’ señalaba que tenía insectos o arañas en el cuerpo y, aunque fue visto por una patrulla de la CDMX, lo dejaron libre, hasta que terminó de manera fatal.

