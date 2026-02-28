Alertan daños en árbol protegido ‘Eugenio’ en la colonia Del Valle, CDMX

El árbol Eugenio, que cuenta con una declaratoria de patrimonio natural y cultural emitida por el Gobierno de la Ciudad de México en 2024, está sufriendo daños por una construcción, alertaron vecinos.

Temen que los daños que pueda sufrir este fresno de más de 150 años sean irreversibles y que muera, por lo que exigieron a las autoridades ambientales capitalinas que realicen una inspección para verificar las condiciones del árbol, cuantifiquen los posibles daños y ordenen las medidas necesarias para remediarlos.

Asimismo, consideraron necesario detener las obras de construcción de departamentos en el predio de Privada Eugenia 28, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, que realiza la empresa Adyconse.

Sin plan de manejo del árbol Eugenio

Manifestación por árbol Eugenio en la Del Valle. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

En conferencia de prensa, la diputada federal Laura Ballesteros, quien acompañó a los vecinos a realizar una clausura simbólica, dijo que el plan de manejo de Eugenio apenas fue formalizado hace unos días por las secretarías de Cultura y de Medio Ambiente capitalinas, encabezadas por Ana Francis López Bayghen y Julia Álvarez Icaza, respectivamente.

Sin embargo, la obra lleva más de un año, por lo que se ha realizado sin un plan de manejo del árbol.

Cuenta con una declaratoria desde hace ya casi dos años, y esa declaratoria obliga a tener un plan de manejo del árbol. Un plan de manejo no solo para el árbol en sí mismo, sino para su ecosistema alrededor. Ustedes saben que todos los árboles están conectados, incluso por debajo, en las raíces. Lo que ha sucedido desde entonces es que este árbol no cuenta y no contaba con un plan de manejo hasta apenas hace unos días, y la empresa constructora lleva un año construyendo sin plan de manejo, en una acción violatoria, a todas luces, de la ley”, dijo.

Lamentan afectaciones

Patricia Solano, una de las vecinas, lamentó que el árbol presuntamente esté siendo afectado a pesar de la declaratoria gubernamental.

¿Cómo es posible que, como autoridad, se permita que visiblemente se hagan las cosas mal o que una empresa privada pase sobre mi declaratoria, sobre mis instrucciones, tardadas o no? Porque finalmente ellos también llevan una parte de responsabilidad”, consideró.

Los vecinos colocaron de manera simbólica sellos de clausura en el predio donde se realiza la obra y que alberga a Eugenio.

