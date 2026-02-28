Protesta de 'brazos caídos' el 3 de marzo en el Metro CDMX, ¿cómo te afectará?

La protesta de ‘brazos caídos’ anunciada por trabajadores sindicalizados del Metro de la Ciudad de México (CDMX) para el próximo martes 3 de marzo tendrá repercusiones en el servicio y, por lo tanto, los usuarios serán afectados durante sus traslados.

Fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) explicaron a Excélsior de qué se trata la manifestación y cómo afectará al servicio en el Metro, en donde a diarios se trasladan millones de personas.

¿Qué significa la protesta de 'brazos caídos' en el Metro?

Protesta de 'brazos caídos' en el Metro. Cuartoscuro / María Martínez

Desde el SNTSTC señalaron que se trata de una forma de protesta donde los trabajadores permanecen en su lugar de trabajo, pero realizan sus labores de manera lenta.

Será el martes 3 de marzo cuando iniciará la manifestación de ‘brazos caídos’ desde el inicio del servicio del Metro, es decir, a las 5 de la mañana hasta concluir el servicio.

Detallaron que, en un paro de brazos caídos, por ejemplo, en el caso del operador de un tren, debe abordarlo para dar el servicio a una hora determinada, pero este irá lento, lo que podría generar retrasos en la operación de los trenes.

Es decir, realizar sus labores de manera lenta, pausada”, enfatizaron.

Principales afectaciones

Protesta de 'brazos caídos' en el Metro. Cuartoscuro / María Martínez

Las principales afectaciones que puede provocar una protesta de “brazos caídos” en el Metro CDMX son:

Retrasos constantes en los trayectos

Los trabajadores realizan sus labores de forma lenta, lo que provoca:

Mayor tiempo de espera en andenes

Avance lento de trenes

Recorridos más largos de lo habitual

Los retrasos pueden ser de 10 hasta más de 30 minutos, especialmente en horas pico.

Paros escalonados en estaciones terminales

Se prevén detenciones temporales de trenes en terminales de líneas clave como:

Línea 1

Línea 2

Línea 9

Esto puede causar saturación de andenes y aglomeraciones.

Menor número de trenes en circulación

Al suspenderse las horas extra, hay:

Menos personal disponible

Menos trenes en operación

Frecuencia reducida

Esto impacta directamente en tiempos de espera más largos.

Saturación extrema en horas pico

Entre 6:00 y 9:00 horas y 17:00 a 20:00 horas, se espera:

Trenes completamente llenos

Pasillos y andenes saturados

Impacto en otros sistemas de transporte

La lentitud del Metro provoca saturación del Metrobús, RTP y Trolebús, generando:

Más filas

Retrasos generales en la movilidad

Tráfico adicional en superficie

¿Habrá suspensión total del servicio?

No. El paro de brazos caídos no implica cierre del Metro, sino operación lenta y con afectaciones generalizadas, durante todo el horario de servicio, de 5:00 a 24:00 horas.

Pese a ello se recomienda:

Salir con al menos 30–45 minutos de anticipación

Considerar rutas alternas

Evitar horas pico si es posible

*mvg*