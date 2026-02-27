Captan a taxista presuntamente intoxicado en CDMX; reaviva el caso fatal de Tlalpan

Un taxista fue captado actuando de forma inusual, presuntamente intoxicado, en calles de la Ciudad de México (CDMX), mientras era apoyado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); el caso reavivó lo ocurrido con el chofer que murió en Tlalpan en diciembre del 2025.

En redes sociales circula un video en donde se observa a un hombre, afuera de un taxi con cromática rosa y blanco, comportándose de manera extraña. Varios policías, con uniforme que lleva el logo de la SSC, le dan apoyo al sujeto y tratan de contenerlo, sin tener éxito.

Sin mayor contexto, el clip ha sido compartido por varias cuentas, aunque hasta ahora se desconoce qué pasó con el taxista.

Video de taxista presuntamente intoxicado en CDMX

Taxista presuntamente intoxicado en CDMX. Especial

En el video que dura poco más de tres minutos, se ve al taxista de un lado a otro, sin control en sus movimientos y tallándose en varias ocasiones el pecho.

Los policías que están a su alrededor lo observan y lo apoyan: le acercan un tanque de oxígeno y se lo suministran a través de una máscara de plástico. En tanto, una uniformada llama aparentemente para solicitar más apoyo.

Luego de unos segundos de dejarse el oxígeno, el hombre se lo retira y continúa moviéndose sin control.

El hombre que graba el video recuerda al caso fatal de Tlalpan, en donde también un taxista perdió la vida luego de ser visto momentos antes actuando de forma similar, aunque este refería que sentía insectos que le caminaban sobre su cuerpo.

“Así estaba un carnal ahí en el centro, también tenía un taxi y así estaba igualito. Estaban los policías y los otros policías lo dejaron ir. Estaban las obras ahí en Tlalpan y ahí se fue a estampar, ahí se mató. Estaba igualito, igualito, no sé si se meterían algo o qué. Igualito estaba y estaban las patrullas también brindándole los auxilios y no se dejó, se jaló y de ahí del Centro a Tlalpan, ahí se estampó y se quebró. Se mató en un árbol, pero así estaba igualito. Yo digo que es algo que se metió de más”, relata el hombre mientras que el taxista continúa comportándose de forma extraña.

Caso fatal en Tlalpan

El 25 de diciembre de 2025, un taxista identificado como Rubén N. perdió la vida tras volcar su unidad en la Calzada San Antonio Abad, en su tramo cercano a Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Minutos antes del accidente, fue captado en video actuando de manera inusual, sin playera y asegurando que tenía “insectos” o “arañas” en el cuerpo, mientras pedía ayuda a otros conductores en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. En las imágenes se le observa alterado, sacudiéndose y tocándose el cuerpo, sin que aparentemente existiera algo real que lo estuviera afectando.

Poco después, el conductor subió nuevamente a su taxi y avanzó a alta velocidad, perdió el control, se impactó contra una luminaria y una palmera, y finalmente volcó, muriendo de forma casi instantánea. En el vehículo también viajaba un perrito, que fue rescatado con vida por bomberos.

Testigos y autoridades señalaron que el comportamiento previo del taxista hacía sospechar posible intoxicación o una crisis de tipo neurológico o psiquiátrico, como el síndrome de Ekbom, un trastorno que provoca la falsa sensación de tener insectos en el cuerpo.

