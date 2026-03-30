Conductores de Uber cierran Florencia y Reforma y desquician vialidades

Conductores de plataformas digitales iniciaron este lunes 30 de marzo una protesta masiva en la Ciudad de México para denunciar comisiones excesivas y exigir condiciones laborales más justas, generando cierres intermitentes en vialidades clave.

La movilización comenzó en el Ángel de la Independencia, donde decenas de automovilistas se concentraron antes de avanzar hacia distintos puntos estratégicos de la capital.

Minutos después del arranque, los manifestantes realizaron cierres en Paseo de la Reforma y Florencia, provocando afectaciones al tránsito vehicular.

Ante la llegada de los conductores, se desplegaron equipos antimotines, mientras las autoridades implementaron operativos para contener la movilización.

Rutas de la movilización y puntos clave

La protesta, convocada por el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, se organizó en dos contingentes principales.

El primero se dirige hacia las oficinas de Uber en la colonia Juárez, mientras otro grupo avanza hacia zonas corporativas en Polanco y Lomas de Chapultepec.

Las principales vialidades afectadas incluyen Paseo de la Reforma, Periférico y diversas calles del centro de la ciudad.

Los conductores denuncian que las plataformas aplican retenciones superiores al 25% por viaje, lo que ha reducido significativamente sus ingresos.

Entre sus principales demandas destacan la disminución de comisiones, tarifas más justas y el fin de restricciones para operar en zonas como aeropuertos.

Desconexión masiva y afectaciones a usuarios

Como parte de la protesta, los operadores prevén una desconexión masiva de las aplicaciones, dejando de aceptar viajes durante la jornada.

Esta medida podría derivar en menor disponibilidad de unidades, aumento de tarifas dinámicas y mayores tiempos de espera para los usuarios.

La movilización ocurre en un contexto de malestar creciente entre conductores y usuarios, derivado de recientes ajustes en tarifas y condiciones operativas.

Las organizaciones advirtieron que esta protesta forma parte de una jornada internacional, por lo que podrían intensificarse las acciones si no hay respuesta por parte de las empresas.

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