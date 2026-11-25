Un hombre de 35 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que el automóvil que conducía se impactara contra un centro religioso y provocara daños en su interior, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en la colonia Jalalpa El Grande, en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Chapopotla, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los uniformados sobre un percance vial.

Al llegar al lugar, los policías encontraron que el conductor había perdido el control del vehículo y terminó por estrellarse contra una iglesia, de la que derribó la puerta de acceso.

Foto: SSC

Sin detener su marcha, el automóvil ingresó hasta la parte central del recinto religioso, donde también derribó una mesa y ocasionó daños a diversos artículos que se encontraban en el inmueble.

Ante lo ocurrido, los oficiales detuvieron al conductor, de 35 años, le comunicaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con el vehículo involucrado, ante el agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados al centro religioso.