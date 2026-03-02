Retiran puestos semifijos que obstruían banquetas en la México–Puebla

Con la finalidad de liberar espacios que obstruían las vialidades que estaban en el abandono y que podrían representar un peligro donde se podrían esconder maleantes o fauna nociva, fueron retirados de la vía pública puestos semifijos que estaban sobre la carretera federal México-Puebla.

Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad de La Paz, en coordinación con personal de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura y así como la Coordinación de Movilidad, implementaron el operativo para el retiro de 9 puestos semifijos sobre dos puntos de la carretera el primero a la altura del km 17.5 (en las inmediaciones de lo que fue un centro comercial ) y el segundo a la altura de la Delegación del IMSS.

Con apoyo de maquinaria pesada y personal operativo, se realizaron las maniobras para liberar los espacios públicos. Cuartoscuro

Con apoyo de maquinaria pesada y personal operativo, se realizaron las maniobras para liberar los espacios públicos de los puestos semifijos que, por muchos años, permanecieron en el abandono, convirtiéndose en basureros, con escasa iluminación y representando puntos de riesgo para peatones y automovilistas, informó el ayuntamiento.

En el primer punto, personal de la Coordinación de Movilidad Municipal acordonó el perímetro sobre la carretera federal México-Puebla, esquina con calle San Francisco, donde personal de la Dirección General de Obras Públicas retiró 6 puestos metálicos abandonados.

En el segundo punto, se retiraron 3 puestos semifijos de la carretera México-Puebla, a la altura de las oficinas de la Delegación del IMSS, que obstruían el paso peatonal, se habían convertido en basurero y en puntos de riego para los transeúntes.

