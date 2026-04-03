Existe temor por posible prohibición de caballos en Pasión de Cristo

El Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa A. C. (COISSAC) expresó este viernes su “temor” por el intento de prohibición de la presencia y uso de caballos durante las futuras Representaciones de Pasión de Cristo, toda vez que en la edición 183 participaron 300 de estos animales como parte del elenco.

Sí es un temor que exista eso de la prohibición de los caballos. Quiero decir que desde que existe la representación, los caballos ya estaban en la representación, son parte de la representación. Siempre hemos dicho que ellos son parte del elenco para nosotros porque ellos visten los recorridos que hacemos por los ocho barrios”, dijo el secretario de comunicación del Comité, Luis Alberto Guzmán de la Rosa.

Lo anterior, luego de que este jueves un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a la organización Va Por Sus Derechos para que se le otorgaran medidas cautelares a los animales durante la representación.

El juez dictó cuatro medidas que incluyen salvaguardar la integridad de los caballos y burros, supervisión veterinaria, evitar situaciones que les generan sufrimiento y evitar conductas de maltrato animal.

Al respecto, el secretario aclaró que desde que se notificó sobre este amparo, la COISSAC creó una comisión de grupos de veterinarios, la cual se encargó de velar por la salud de los animales que participaron en la edición número 183 de la Representación este viernes.

Por su parte, el presidente de este Comité, Alfonso Reyes Ramírez, dijo a Excélsior que en la representación de la Pasión y crucifixión de Cristo de este 2026 participaron 300 caballos, como parte del elenco de más de cinco mil personas que hicieron posible la tradición.

Alcaldesa afirma que siguieron protocolos

Mientras que la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, dijo que “se hizo toda una atención al protocolo que nos señalaron para el resguardo de los animales en un lugar específico, el agua que consumieron, los tambos, obviamente la pernocta”.

La asociación Va por Sus Derechos buscaba detener el uso de los caballos para subir el Cerro de la Estrella. A esta asociación se le acredita la batalla legal que dio para el cierre definitivo de los locales de venta de animales del Mercado Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El amparo se da durante la misma edición de la representación, que por primera vez se realiza bajo la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre.

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