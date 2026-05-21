Comercios tendrán cambiadores para bebés en baños de hombres y mujeres

Con 49 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que obliga a los establecimientos mercantiles de bajo impacto a contar con sanitarios para mujeres y hombres, ambos con cambiadores de bebés indistintamente.

Hacer obligatoria la instalación de cambiadores de bebés tanto en los baños de hombres como en los de mujeres en ciertos establecimientos comerciales de bajo impacto, así como en todos los establecimientos de impacto vecinal y zonal, garantizaría la seguridad, comodidad e higiene de los menores”, se estableció en el dictamen.

También se expuso que “esto ayudaría a reducir lesiones en los niños y contribuiría a erradicar el machismo, al reconocer que las responsabilidades de crianza no recaen únicamente en las madres”.

El dictamen aprobado corresponde a las iniciativas que presentaron las diputadas morenistas Yuriri Ayala Zúñiga y Elizabeth Mateos Hernández, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín y el diputado panista Diego Garrido.

La reforma establece que los establecimientos comerciales deberán contar con espacios adecuados, cómodos, seguros e higiénicos para atender con seguridad y dignidad a las y los bebés, en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto.

La reforma se aplica para todos los establecimientos de bajo impacto y los de impacto vecinal que estén obligados a contar con sanitarios “y quedan exceptuados los establecimientos mercantiles de bajo impacto e impacto vecinal, cuyo aforo sea menor a 100 personas o cuya superficie construida sea menor a 150 metros cuadrados”.

La diputada Mateos expresó en tribuna: “Hablar de cambiadores de bebés no es hablar únicamente de infraestructura. Es hablar de dignidad, de cuidados, de igualdad y de infancia”.

*DRR*