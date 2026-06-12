Alessandra Rojo anuncia intervención urbana en colonia Obrera

En la Colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc, se invertirán 11.15 millones de pesos que serán destinados a obras de mejoramiento urbano e infraestructura.

Los recursos fueron aprobados durante la Cuarta Sesión Ordinaria 2026 del Concejo de la alcaldía, permitirán seguir avanzando en la recuperación de espacios públicos y realizar obras de mejoramiento urbano en distintas colonias de la demarcación, dijo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

En ese sentido, la edil adelantó que están por entregarse los trabajos en el parque Ramón López Velarde, “la Plaza Giordano Bruno, el Parque Peñafiel de la Obrera, Artes Gráficas y las calles de Niza y Tehuantepec”, informó.

Foto: Especial

Señaló que tan solo en lo que va del año se han recuperado más de 80 espacios públicos a través del programa Renace Cuauhtémoc, mediante el cual “se han intervenido parques, plazas, calles, banquetas y otros espacios de uso comunitario”.

Durante la sesión, los concejales reiteraron el exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que un porcentaje de los recursos generados por concepto de predial y agua en vías secundarias pueda regresar a las alcaldías.