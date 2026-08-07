Vialidades de CDMX queda bajo el agua tras fuerte tormenta

Una fuerte precipitación azotó las zonas centro, sur y oriente de la Ciudad de México la tarde de este viernes, la tormenta afectó las principales vialidades de la capital del país.

Las afectaciones se registraron principalmente en vialidades de las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztacalco, Tlalpan y Cuauhtémoc. Con anegaciones que provocaron tráfico intenso en avenidas como calzada de Tlalpan, Periférico Sur y avenida Chapultepec.

La intensa precipitación provocó el desbordamiento del río Magdalena a la altura de la Avenida México, en el cruce con Santa Teresa. En el caso de Periférico Sur, se registró un grave encharcamiento en el bajo puente que conecta la carretera Picacho – Ajusco, así como acumulación de agua a la altura de plaza Artz.

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También se registraron anegaciones sobre el Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de Plutarco Elías calles, muy cerca de los límites de la alcaldía Iztacalco. En el caso de la alcaldía Benito Juárez y la zona centro, se registraron árboles caídos en Anaxágoras, así como en el cruce de Simón Bolívar con Tacuba.

En el caso de calzada de Tlalpan, en el cruce con Galeana, en la Colonia Tlalpan Centro, se registró una inundación que cubrió varios coches, por lo cual patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que utilizar sus altavoces para alertar a los automovilistas de no ingresar a dicha calle.

Cabe señalar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan para esta noche, ya que se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros, así como caída de granizo.

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La alerta naranja se activó para Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa, con lluvias de entre 30 y 49 milímetros y alerta amarilla en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros para la noche de este viernes.