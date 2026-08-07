Alcaldía Coyoacán despliega dispositivo de emergencia por torrenciales lluvias y cortes viales

Por instrucciones del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, la alcaldía Coyoacán activó este viernes un dispositivo de emergencia multidisciplinario para atender los daños provocados por las torrenciales precipitaciones registradas en la demarcación, desplegando un estado de fuerza integrado por elementos de Escudo Coyoacán, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como personal especializado de las direcciones generales de Servicios Urbanos, Obras, Participación Ciudadana y Jurídico.

La acumulación de agua generó severas anegaciones que hicieron necesario efectuar cierres y desvíos a la circulación en arterias clave para resguardar la integridad de automovilistas y peatones.

Entre los puntos de mayor afectación destaca la lateral de Avenida Río Churubusco, en su entronque con Avenida División del Norte, derivado de los intensos escurrimientos provenientes de la vía primaria, además de cortes viales en el cruce de la calle Chilaque y División del Norte, así como en la intersección de 20 de Agosto y Rafael Oliva, dentro de la colonia San Diego Churubusco.

En el ámbito habitacional, las autoridades locales reportaron un encharcamiento crítico con posible afectación al interior de viviendas en la privada Benito Juárez, esquina con Avenida Xicoténcatl, punto donde se concentran cuadrillas operativas para contener los daños. Las autoridades informaron que los trabajos de auxilio se mantendrán de forma ininterrumpida durante las próximas horas para ejecutar el desazolve de la red sanitaria e hidráulica, retirar ramajes o follaje caído y realizar el desagüe de los niveles críticos, comprometiéndose a brindar asesoría y apoyo permanente a las familias damnificadas.