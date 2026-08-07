Alcaldía Miguel Hidalgo e iniciativa privada rehabilitan camellón en Prado Sur 

Como parte del Programa de Adopción de Áreas Verdes, el Banco del Bajío se sumó a la estrategia de conservación ambiental de la alcaldía Miguel Hidalgo al adoptar el camellón de Avenida Prado Sur, un espacio público de 852 metros cuadrados ubicado entre Paseo de la Reforma y Sierra Madre. La iniciativa contempla la rehabilitación, el cuidado permanente y el mantenimiento integral de la zona por parte de la institución financiera frente a sus oficinas corporativas.

Durante el reconocimiento a la firma comercial, el alcalde Mauricio Tabe destacó que el modelo busca consolidar a la demarcación con las mejores áreas verdes de la Ciudad de México mediante la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno. “Queremos que Miguel Hidalgo siga siendo la alcaldía con los mejores parques, camellones y áreas verdes de la Ciudad, pero aún hay espacios por adoptar y no vamos a bajar la guardia”, puntualizó el edil.

El camellón adoptado por Banco del Bajío luce áreas verdes y plantas frente a la vialidad, como parte del programa de conservación ambiental en Miguel Hidalgo. Excélsior

La intervención en el camellón incluyó la plantación de especies endémicas y la colocación de nuevas bancas para mejorar la imagen urbana y la convivencia ciudadana. Vecinos, trabajadores y transeúntes de la zona valoraron la transformación del entorno, señalando la importancia de que el sector empresarial contribuya activamente con las autoridades en la preservación del espacio público.

Con este tipo de alianzas, la administración local fortalece sus políticas de conservación ambiental y promueve la participación corresponsable de las empresas radicadas en la alcaldía para eleva la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.