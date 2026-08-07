Despliegan operativo ante lluvia histórica en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México activó el plan Tlaloque 2.0 para atender las graves afectaciones por las intensas lluvias registradas este viernes, las cuales alcanzaron una precipitación acumulada superior a los 16.9 millones de metros cúbicos entre las 06:00 y las 19:00 horas.

Para mitigar los impactos del temporal en la capital, las autoridades desplegaron más de 115 elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua). Este contingente está conformado por personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en la atención del sistema de drenaje, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La respuesta institucional incluyó la movilización de 42 equipos de maquinaria especializada tras la activación de las alertas roja y naranja en Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa.

Foto: Especial

Entre el equipo desplegado destacan 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 equipos hidroneumáticos, ocho unidades tipo Hércules, dos camionetas pick up, una pipa de agua tratada y una unidad tipo estaca.

Las mediciones pluviométricas reportaron niveles críticos de acumulación de agua, registrando en Magdalena Contreras 58.75 milímetros, en el Foro Cultural; 44.25 en San Francisco, 39 en Huayatla y 38.75 en Río Magdalena.

En Tlalpan, la estación Planta Picacho Periférico alcanzó 52 milímetros, el Bosque de Tlalpan 38 y Zacatón 36.25, mientras que, en Álvaro Obregón, la estación San Bartolo Ameyalco marcó 36.25 milímetros.

Durante la jornada, el Río Magdalena llegó a su máxima capacidad a las 17:50 horas, en tanto que el sifón del Río San Buenaventura, en Xochimilco, registró un nivel de 2.5 metros a las 18:30 horas antes de descender a dos metros.

Foto: Especial

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxilió a un adulto mayor que quedó atrapado entre los escombros de una barda tras su colapso en la colonia Lomas de Padierna.

Brigadas de Segiagua mantienen labores continuas de bombeo, desazolve y monitoreo permanente en puntos críticos, como el bajo puente de Periférico y Picacho Ajusco, la colonia Popular Santa Teresa, el cruce de calzada de Tlalpan y Huipulco y la Avenida Insurgentes Sur a la altura del Metrobús La Joya.

El gobierno capitalino enfatizó que "mantiene activos sus protocolos de atención y vigilancia en toda la red hidráulica con el objetivo de salvaguardar a la población y reducir las afectaciones" en la ciudad.